Ubio susjedu zbog međe: Čekao je na puteljku pa zaklao nožem

Nasilna smrt Milke Grivičić (55) bila je tragična kulminacija dugogodišnjeg spora prvih susjeda oko zajedničkog prilaznog puta te poremećenih međuljudskih odnosa.

Nesretna žena ubijena jepred kućom u kojoj je živjela njena majka, na prilaznom putu koji vodi i do ulaznog praga kuće prvih susjeda, Džemana i Slavice Merdanović.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Džemal Merdanović (73), rodom iz Bosanske Gradiške, po zanimanju elektrozavarivač sa završenom osnovnom školom i otac jednog djeteta, tereti se da je sačekao Milku Grivičić kada je prolazila uskim puteljkom, koji je bio predmet sudskog postupka dviju obitelji, idući prema kući do svoje majke. Tada ju je napao nožem oštrice duge 21 centimetar, kojim joj je zadao više ubodnih rana u gornji dio tijela i glavu, od kojih je nesretna žena brzo podlegla ozljedama.

Njegova supruga Slavica Merdanović optužena je da je istog dana, nakon ubojstva, a prije nego što su istražitelji počeli s pretragom njihove kuće i posjeda, isključila i sakrila uređaj za video-snimanje povezan s nadzornim kamerama u dvorištu. Tereti se da je to učinila jer je znala da su kamere mogle zabilježiti ubojstvo te je tako željela onemogućiti istragu da ima i taj dokaz protiv muža.

Također, pretragom nakon ubojstva policija je zaplijenila arsenal oružja (ručna bomba M75, ručni bacač raketa, 51 komad vojnog streljiva raznih kalibara) koji je ubojica držao u kući.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Istraga je rasvijetlila pozadinu zločina tj. neriješene imovinsko-pravne i narušene međususjedske odnosi između Merdanovića i obitelji žrtve između kojih je postojao višegodišnji spor vezan za korištenje prilaznog puta, jedinog kojim se može doći do povezanih kuća obitelji ubojice i žrtve.

Zbog toga su Merdanovići upućivali prijetnje i pokojnoj Milki Grivičić i njenoj majci Anki Jakovljević (77) te je protiv istih i prije zločina podignuto nekoliko optužnica zbog kaznenog djela prijetnje, od kojih posljednja pet dana prije navedenog ubojstva.

Uz to, Merdanovići su u vrijeme ubojstva već iza sebe imali po jednu jednu pravomoćnu presudu u siječnju 2016. godine zbog "sprečavanje službene osobe u obavljanju dužnosti" za što ih je riječki Općinski sud osudio na identične kazne zatvora u trajanju od deset mjeseci, uvjetno na tri godine.

Riječ je o slučaju što se dogodio u srpnju 2012. godine, kada je sudski ovršitelj došao do njihove kuće kako bi proveo privremenu mjeru određenu rješenjem Općinskog suda, a radilo se o osposobljavanju za nesmetan prolaz prilaznog kupa, na kojem je Merdanović zavario kapiju. No supružnici su to zabranili. Vikali su, vrijeđali i galamili da nitko ne smije prolaziti tim putem te da se ne smije otključavati kapija, a Slavica Merdanović je u jednom trenutku počela puštati plin iz plinske boce, držeći uz nju upaljač i govoreći da će se ubiti ukoliko itko misli da će tamo išta raditi. Zbog takvog ponašanja, sudska ovršiteljica se uplašila i otišla neobavljenog posla.

Slavica Merdanović je godinu prije ubojstva bila i pritvorena pod sumnjom da je prijetila majci ubijene da će je ubiti te krenula na nju krampom.

Anka Jakovljević (77), majka ubijene, nakon nenadoknadivog gubitka ispričala je da je njena obitelj godinama prolazila kalvariju s Merdanovićima i da je zločin najgora kulminacija neugodnosti koje su proživljavali.

Naime, u pozadini svega stoji dosta zamršena priča oko vlasničkih odnosa vezanih za puteljak na kojem se dogodilo ubojstvo, a zbog čega su sudski sporovi tada bili u tijeku. Postoji pravomoćna i ovršna presuda Općinskog suda u Rijeci iz 2013. godine kojim je uknjiženo pravo služnosti staze, ukupne površine od 21 kvadrata, u korist Milke Grivičić, vlasnice kuće uz Merdanovićevu. To bi značilo da joj je sud odobrio korištenje puteljka, jedinog puta kojim može stići do svoje kuće.

Optuženi Merdanović, kojemu je zbog opasnosti od ponavljanja djela produžen boravak u istražnom zatvoru, nije došao na otužno vijeće. Dokaže li mu se krivnja prijeti mu kazna zatvora od 5 do 20 godina.