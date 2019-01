Nožem ubio susjedu u Rijeci: 'Gotova je ku..., ugasio sam je'

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je podignulo optužnicu za jezivo ubojstvo Milke Grivičić (54), čija je nasilna smrt bila kulminacija dugogodišnjeg spora sa susjedima zbog prilaznog puta, piše Novi list.

Za ubojstvo je okrivljen Džemal Merdanović (73), a prijeti mu kazna od pet do 20 godina zatvora. Njegova supruga Slavica Merdanović (62) optužena je za kazneno djelo sprečavanja dokazivanja.

Podsjetimo, krajem srpnja prošle godine Džemal je ubio svoju susjedu Milku koja je od teških ozljeda preminula na mjestu.

- On je stajao s dugačkim nožem i vikao: ‘Gotova je ku..., ugasio sam je. Aj’ izađi i ti stara ku... da i tebe sredim’. Monstrum je to, ništa više. Što mene nije ubio nego jedino mi dijete koje mu nikad riječ nije reklo? - neutješno je tada ispričala Anka Grivčić, Milkina majka.

Ispričala nam je kako su ih Džemal i njegova supruga Slavica, koji su se u Rijeku doselili 1978. godine iz Bosanske Gradiške te kupili kuću od brata njezina pokojnog supruga, godinama sustavno maltretirali oko zajedničkog putnog prilaza u Ulici Stari put 13a. On vodi do ulaza obiju kuća koje su spojene, a oko kojeg nikad nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

- Prilaz je zajednički i mi jedino tuda možemo u kuću, no oni su nam to konstantno branili. Tu je originalno čak bio i zid koji je djelomično odvajao ulaze kako bi oni imali privatnost, no oni su ga srušili tvrdeći da je to sve njihovo. S njima se nije dalo urazumiti ni dogovoriti, stalno su prijetili - prisjeća se shrvana majka Anka. Kaže da im je zbog problema sa susjedima nebrojeno puta dolazila policija, a nakon što ju je Slavica prije godinu dana napala krampom, sud joj je odredio zabranu prilaska.

- I nju je prekršila. Da ni ne spominjem slučaj kad su nam zavarili kapiju, zbog čega nismo mogli u kuću, pa smo tako bolesni morali dva mjeseca živjeti kod kćeri - ispričala je Anka.

Tužni susjedi u kvartu potvrdili su njezinu priču te dodali kako su i sami s problematičnim supružnicima konstantno imali problema. Tvrde da je Džemo, kako ga zovu u kvartu, u više navrata ubijenoj ženi, koja je brinula o vremešnim roditeljima te im donosila hranu i lijekove, javno prijetio da će je ubiti.