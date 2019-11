Ubojica Dragutina Golika: 'Oni su ga krivo liječili pa je umro'

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu otvorit će nakon 14 godina slučaj pogibije Zagrepčanina Dragutina Golika kojeg su upucali jer je želio spriječiti bijeg razbojnika iz Zagrebačke banke.

Za razbojništvo i smrt njegovu optužen je, a kasnije i osuđen Ognjen Grubić. Dosudili su mu 30 godina iza rešetaka, no njegova obrana nije se prestala truditi dokazivati da Grubić zapravo nije kriv za Golikovu smrt. Za tužitelje je bilo dovoljno da je optuženi ispalio dva metka u Golika. Jedan ga je teško ranio te je nakon dugotrajnog liječenja na kraju preminuo 27. siječnja 2007.

Kako piše Jutarnji list, Grubićeva odvjetnica Višnja Drenški Lasan je nakon pravomoćnosti presude podnijela ustavnu tužbu u kojoj je navela kako su tijekom postupka povrijedili prava njezinog branjenika. Devet godina poslije, 10. listopada 2019., Ustavni sud je na sjednici odbio njezine optužbe. No odvjetnica za to vrijeme nije samo čekala već se u međuvremenu za pomoć obratila sudu u Strasbourgu. On je utvrdio da su mu povrijedili pravo na suđenje u razumnom roku. Zbog toga se država morala s njim nagoditi i isplatiti mu odštetu.

Ustavnu sud niti tada nije počeo rješavati slučaj, pa ga je preuzeo sud u Strasbourgu. Očitovanje je tražio od obje strane.

Naime, jedno od spornih pitanja odnosi se na točan uzrok Golikove smrti. Od ranjavanja do smrti prošlo 16 mjeseci te obrana spominje mogućnost da Golika nisu dobro liječili te da su ga možda držali u neodgovarajućim uvjetima.

Naime, o uzroku smrti ovisi i kvalifikacija kaznenog djela te kazna za Grubića.Obrana je ukazivala na podatak da je Golik dva puta operiran, no ne navodi se razlog druge operacije. Iz Krapinskih toplica su ga pustili s rehabilitacije u stabilnom stanju te je ponovno završio u bolnici. Na kraju su ga prebacili u Dom za umirovljenike gdje je preminuo.

Obdukcija je tada pokazala kako je imao dekubituse od osam centimetara, oguljenu kožu na nozi i infekciju MRSA-om.