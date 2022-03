Istražni zatvor za osumnjičenog ubojicu. Prijeti mu 40 godina: 'Djelomično je priznao djelo'

Osumnjičenome za dvostruko ubojstvo u Pločama, Milenku Raduloviću, sudac je odredio istražni zatvor od mjesec dana, nakon što su ga u subotu priveli na ispitivanje.

Potvrdio je to glasnogovornik dubrovačkog suda koji je rekao kako Radulović ide u istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela, ali i izuzetno teških okolnosti u kojima je počinio djelo, odnosno ubojstva djeteta.

- Vezano za tragični događaj jučer u Pločama, danas je Županijskom državnom odvjetništvu privedena muška osoba koja je rođena u Metkoviću 1975. godine, star 47 godina. Zbog osnovane sumnje da je počinio tri kaznena djela, teško ubojstvo na štetu malodobne osobe djeteta, ubojstva brata, i neovlaštene proizvodnje prometa i posjedovanja ekksplozivnih tvari i automatskog oružja i streljiva. On je ispitan pred policijom gdje se branio šutnjom, međutim danas je pred Državnim odvjetništvom iznio obranu, no nije odgovarao na postavljena pitanja. Nakon toga priveden je dežurnom sucu istrage, koji mu je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana i to iz dvije zakonske osnove. Prva osnova je opasnost od ponavljanja kaznenog djela imajući u vidu okolnosti i težinu kaznenih djela koja su počinjena, a druga zakonska osnova koja se izuzetno rijetko određuje je da postoje osobito teške okolnosti kaznenog djela u odnosu na teško ubojstvo djeteta jer za to djelo je zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili dugotrajnog zatvora, to je zakonska osnova u odnosu na to najteže kazneno djelo - rekao je glasnogovornik Županijskog suda Pero Miloglav, piše Dubrovački dnevnik.

Dobio je branitelja po službenoj dužnosti iz Ploča, gosp. Nedeljka Tutavca koji je bio prisutan na ispitivanju.

- Ja vam ne mogu iznositi njegovu obranu ali on je, ne u potpunosti, ali u bitnome priznao počinjenje djela - dodao je.

Pronašli su mu automatsku pušku i streljivo.

- Radilo se o više hitaca u brata i malodobno dijete. Posebno teška okolnost jest ta da je on nakon svih tih ispaljenih hitaca u obje osobe ispalio po još jedan hitac da bude siguran da su mrtvi - rekao je

- Za djelo ubojstva maloljetnika maksimalna kazna zatvora jest do 40 godina kazao je.



