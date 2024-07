Ubojica je nakon pokolja došao u kafić gdje je bila konobarica: Njezina reakcija bila je herojska

Cijelu Hrvatsku potresao je današnji slučaj iz Daruvara. Krešimir Pahoki (51) ušao je danas nešto prije 10 sati u kafić Daruvar, poznatiji kao Daruvarac, u Jelačićevoj ulici te naručio sebi i ostalim gostima piće i potom je rekao da ide Nešeta obavit.

Uslijedio je krvavi pohod u kojem je Pahoki u domu za starije i nemoćne iz pištolja, kojeg nije imao legalno, ubio svoju majku, njegovatelja i tri štićenice. Gosti i konobari Daruvarca čuli su neke pucnjeve, ali nisu ni slutili da je čovjek koji je do prije nekoliko minuta sjedio u kafiću i počastio ih, pobio nedužne starice i njegovatelja te ranio još petero ljudi, od kojih je jedna osoba nešto kasnije podlegla ozljedama u virovitičkoj bolnici.

- Onda su skužili da ljudi bježe iz smjera staračkog doma. Vidjeli su da su neki pobjegli u obližnju papirnicu, jedan čovjek kojem su prsa bila krvava, i neka žena krvave glave. Tada su shvatili da se nešto strašno događa - rekao je za Moj Portal jedan Daruvarčanin.

Nakon što je napravio zločin Krešimir se s pištoljem u ruci, kao da se ništa nije dogodilo, vratio u Daruvarac i odložio pištolj na stol. Jedna od konobarica koja je tada bila u smjeni uplašila se i otišla po drugu kolegicu.

- Neki tip je došao s pištoljem - rekla je kolegici dok see ona, koja više od 20 godina radi u "Daruvarcu", nije se uopće uspaničila. Reagirala je vrlo smireno, čak i junački i tko zna što bi se moglo dogoditi da se uspaničarila.

- Došla je do njega, onako potpuno 'cool' kako samo ona zna i rekla mu: 'Nemoj mi samo ovdje raditi neke gluposti!'. A on joj je na to rekao: 'Pusti me na miru, sad sam ubio osam ljudi. Pusti me da sjednem!'. Ona je nakon toga smireno otišla do gostiju kafića i tišim glasom im rekla:

'Ne znam što se točno dogodilo, ali nešto se dogodilo, bolje da polako odete van, za svaki slučaj'. Gosti su je, kao i uvijek, poslušali i polako napustili kafić, a ona je potom nazvala policiju bez da je ubojica to primijetio - rekao je jedan očevidac koji je htio ostati anoniman.

Vrlo brzo nakon njezinog poziva došli su daruvarski policajci u civilu, priča sugovornik za MojPortal te ističe da je sve izgledalo kao u nekom američkom filmu.

Konobarica je policajcima otvorila vrata garaže, a potom su - kako ih ubojica ne bi primijetio - prošli kroz garažu pa skladište i potom izašli na terasu i uperili pištolj u njega. Budući da je ubojica u tom trenutku bio potpuno miran, policajci su mu bez problema stavili lisice na ruke i uhitili ga.

- Navodno uopće nije bio pijan, ali budući da ljudi znaju da je na tabletama za živce koje kombinira s alkoholom, mozak mu je već vjerojatno oštećen - dodaje sugovornik za MojPortal.