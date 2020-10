Ubojica tražio profesora: Učenici su mu ga pokazali za 300 eura

<p>Za tristotinjak eura učenici su pred školom pokazali profesora <strong>Samuela Patyja</strong> ubojici koji je zatim nastavniku odrubio glavu, kazao je u srijedu državni odvjetnik i dodao da je sedam osoba ispitano "zbog sudioništva u terorističkom ubojstvu".</p><p>Maloljetnici od 14 i 15 godina dio su skupine od sedam osoba.</p><p>Optuženi su jer su ubojici pokazali nastavnika u zamjenu za novac, rekao je državni odvjetnik Jean-François Ricard.</p><p>Po dolasku u školu Abdullakh Anzorov nastojao je identificirati svoju žrtvu pa je pristupio učenicima kako bi dobio informacije za što im je ponudio 300 do 350 eura, rekao je Ricard.</p><p>Dvojica dječaka dala su fizički opis žrtve ubojici, a nešto poslije "nekoliko adolescenata pokazala je napadaču profesora Samuela Patyja u trenutku kada je izlazio iz škole", rekao je državni odvjetnik.</p><p>Ubojica je isplatio djeci ostatak novca i krenuo u napad. Učenicima je ranije rekao da želi nastavnika "poniziti i udariti" te ga prisiliti "da zatraži oprost" jer je djeci pokazivao karikature proroka Muhameda, ispričao je Ricard.</p><p>Među drugim osobama koje su bile izvedene u srijedu pred odjel istražnog suda za borbu protiv terorizma, su roditelj jedne učenice, Brahim C., te islamistički aktivist Abdelhakim Sefrioui. Njih dvojica su nastavnika povijesti ranije označili kao metu na društvenim mrežama.</p><p>Paty je ranije ovog mjeseca svojim učenicima u sklopu poduke o slobodi izražavanja pokazivao karikature proroka Muhameda čime je razljutio nekolicinu roditelja muslimanske djece koji vjeruju da je svako prikazivanje proroka bogohulno.</p><p>Brahim C. je objavio nekoliko videosnimaka u kojima prijeti Samuelu Patyju zbog takve poduke i tvrdi da je prisutna bila i njegova kći, Patyjeva učenica. </p><p>Anzorova, osamnaestgodišnjaka čečenskog podrijetla, ustrijelila je policija nekoliko minuta nakon što je u petak ubio Samuela Patyja.</p><p>Ubojstvo je šokiralo zemlju i Francuze podsjetilo na napad ekstremista na urede satiričnog časopisa Charlie Hebdo koji se dogodio u Parizu prije pet godina.</p>