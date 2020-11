Ubojici u stanu pronašli oružje, oca su mu zaustavili hrvatski policajci na graničnom prijelazu

Ne možemo doći k sebi. Kujtim se rodio u Beču i ja ga nikad nisam vidio, ali roditelje mu znam. I nisu nikakvi ekstremisti niti vjerski fanatici. To su ljudi koji su normalno radili i živjeli miran život. Stvarno mi nije jasno kako se ovo moglo dogoditi, kažu nam mještani sela Čelopek kraj Tetova u Sjevernoj Makedoniji.

Naime, izvori iz makedonske policije su nam potvrdili da je obitelj Kujtima Fejzullaija (20), jednog od terorista koji je u Beču u ponedjeljak ubio najmanje petero ljudi, iz sela Čelopek. Obitelj se prije više od 20 godina odselila u Austriju te se Kujtim rodio u Beču 2000. Austrijska policija kontaktirala je makedonsku kako bi zatražila informacije o ubojici. Kujtim je prošle godine osuđen zbog pokušaja putovanja u Siriju i pridruživanja tzv. Islamske državi.

Na slobodu je pušten 5. prosinca te je smatran mlađim punoljetnikom, zbog čega mu se sudilo prema zakonu za mladež. Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammera kaže da je u napadu ozlijeđeno 22 ljudi i da su terorista likvidirali devet minuta nakon napada.

Dodao je kako su u napadačevu stanu nađeni oružje i municija, a u akciji je pretraženo još 80 stanova. Uhićeno je 14 ljudi. Njih dvoje je uhićeno u St. Poeltenu, a uhićenja je bilo i u Linzu. Policija je rekla da je počinitelj bio sam. No ne isključuju mogućnost sudjelovanja drugih ljudi. Kontaktirali smo Islamski centar u St. Poeltenu, no oni su odbacili bilo kakvu povezanost s terorizmom.

- Ne poznajemo ga, on nije dolazio u naš centar. Teroristi i ubojice nemaju pravo pozivati se na islam ili bilo koju drugu vjeroispovijest - kažu iz Islamskog centra.

U drugom centru, koji pripada Albancima, kažu da ni kod njih nije dolazio Kujtim.

- Sve što znamo čuli smo iz medija. Ne poznajemo ga u zajednici. Kod nas za teroriste nema mjesta - kažu iz centra.

Kako saznajemo iz dobro upućenih izvora, navodno se radikalizirao u Grazu, gdje je u vrijeme najžešćih sukoba u Siriji djelovalo više regrutnih centara za ekstremne islamiste. Poznato je da je ondje propovijedao i austrijski državljanin Mirsad Omerović, podrijetlom sa Sandžaka, alias Ebu Tejm, radikalni imam koji je navodno održavao izravnu vezu s kalifom tzv. Islamske države, Abu Bakr al Baghdadijem.

Nagađalo se da je upravo pod njegovim utjecajem bio instruiran i Melvid Jašarević, državljanin Srbije, također rodom sa Sandžaka, koji je u Sarajevu 2011., usred bijela dana, ispalio 300 metaka prema zgradi američkog veleposlanstva. U Graz su se preselili i dužnosnici nekih islamističkih organizacija poput Muslimanske braće, koji su ranije živjeli i djelovali u Londonu. Nazvali smo centar, ali nam se nitko nije javljao. Uz to, njegov otac je prolazio Hrvatskom te je na granici zaustavljen, ali je utvrđeno da nije povezan s islamistima.

- On dolazi iz savršeno normalne obitelji. Za mene se radi o mladiću koji je imao nesreću da u pogrešnim ljudima stekne prijatelje. Da je umjesto u džamiju išao na boks, postao bi boksač - za Kleine Zeitung je napadača opisao njegov branitelj po službenoj dužnosti Nikolaus Rast. Dodao je kako nikad ne bi očekivao da će mladić kojeg je branio 2019. postati ubojica.

- Ne možemo vjerovati da bi netko iz našeg sela mogao postati terorist. Što se treba desiti u glavi, mi smo miran narod, ali u svakom žitu ima kukolja. Jako nam je žao, a za ubojicu nema opravdanja - kažu nam mještani Čelopeka. Na mjestu gdje je bio krvavi teroristički napad u Beču u ponedjeljak navečer državno vodstvo je položilo vijenac i zapalili su svijeće, uključujući predsjednika i kancelara.

Građani se ne mogu približiti mjestu događaja, čuva ga i osigurava dobro naoružana policija, a Sebastian Kurz je pozvao građane da ne šire mržnju. Jučer u Beču gotovo ništa nije bilo otvoreno, a ulice su bile prazne. Građani su pozvani da ostanu kod kuće zbog mogućnosti da bi moglo biti još napada.