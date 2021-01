Šime Pavić iz PU šibensko-kninske je potvrdio kako je policija pronašla tijelo osumnjičenog kraj automobila koji su tražili u Vodicama.

Podsjetimo, osumnjičeni Branko Koloper ubio je četvero ljudi - jednog u Vodicama i troje u Šibeniku. Kako saznajemo, ubijeni poduzetnik je Tedi Slamić, vlasnik trgovačkog lanca Djelo te Radojka Danek, stečajna upraviteljica i šibenska gradska vijećnica te dvojica muškaraca za koje se do objave članka nije znalo o kome je riječ.

- Na terenu su bile sve naše operativne snage. Ovo je tragedija koja je završila s pet izgubljenih ljudskih života - rekao je načelnik PU šibensko-kninske za Novu TV. Zahvalio je građanima koji su pomogli pronaći počinitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pucnjava u Šibeniku i Vodicama

- Po dojavi smo saznali gdje se nalazi vozilo. Kraj vozila smo našli osobu koju dovodimo u vezu s ovim događajima. Osoba je također, kao i ubijene osobe, bila u poslovnim odnosima s njima koji su mogli rezultirati ovakvim događajem. No, to tek moramo utvrditi. To su bili ozbiljni poslovni ljudi, ne radi se o ljudima iz krim-miljea - rekao je i dodao kako su Šibenik i cijela županija sigurni te da se radi o izdvojenom slučaju.