Ubojita 'Babushka': Maskirao se u staricu i htio ubiti ruskog šefa. Sudit će mu za terorizam

Ruske vlasti objavile su fotografiju muškarac s maramom i sa štapom u ruci za kojeg vjeruju da je radio za Ukrajinu i pritom se prerušio u staricu.

Saboter je, prema njihovim tvrdnjama, pokušao atentat na šefa ruske vojne kompanije, prenosi The Telegraph.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se muškarac koji u suknji šepajući hoda parkiralištem, ispred vojne kompanije. Na crni SUV postavio je bombu koju je prethodno uzeo s jednog ruskog groblja gdje su bile i pomagačice.

U nastavku snimke dvojica agenta obaraju muškarac na tlo, a kasnije je uhićena i jedna žena. Sudi im se za teroristički napad i posjedovanje ilegalnog oružja.

Ukrajinu ruske vlasti optužuju za niz atentata od početka rata 2022. godine. Ruska obavještajna agencija objavila je ranije kako su u ponedjeljak uhitili Ruskinju koja je pokušala raznijeti njihovo središte na Krimu.