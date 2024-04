VIDEO Ubojita tornada poharala SAD. Poginulo pet osoba, među njima i beba: 'Uništenje i kaos'

Najmanje petero ljudi, među kojima je i četveromjesečna beba, poginulo je nakon što je niz ubojitih tornada poharao središnji dio SAD-a. U Oklahomi je poginulo četvero, jedna osoba je smrtno stradala u Iowi, zbog tornada deseci tisuća ljudi ostali su bez struje, izvijestio je BBC.

Ozlijeđeno je više desetaka osoba, šteta koju je ostavila oluja još se procjenjuje. Najgore je prošao grad Sulphur u Oklahomi. Ovo područje pogodilo je više od 30 tornada...

- Ne možete zamisliti razmjere ovog razaranja - poručio je guverner Oklahome Kevin Stitt koji je posjetio grad.

Tornadoes hit towns in Oklahoma | Foto: Bryan Terry/USA Today Network/RE

Tornadoes hit towns in Oklahoma | Foto: Bryan Terry/USA Today Network/RE

- Potpuno uništenje! Čisti kaos. Kao da vam najglasniji vlak kojeg ste čuli u životu prolazi direktno kroz kuću. Vidio sam tornado kako dolazi i sklonio sam se sa ženom i djecom najbrže što smo mogli - kazao je u razgovoru za AP stanovnik Sulphura Brent Richardson.

Guverner Oklahome Stitt u nedjelju je proglasio "izvanrednu katastrofu" svoje savezne države, omogućivši novčana sredstva spasilačkim operacijama. Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s guvernerom Oklahome te mu je ponudio pomoć savezne Vlade.

Tornadoes hit towns in Oklahoma | Foto: Bryan Terry/USA Today Network/RE

Aftermath of a tornado in Oklahoma | Foto: @ANDREWL09301940 VIA X/REUTERS

- Ovo je potpuno ludo. Gdje početi? Želite pomoći, ali kako ponovno izgraditi sve kad je sve uništeno - pita se u razgovoru za AP Kelly Trussell, koja je cijeli život provela u Sulphuru.

Grad Sulphur je pretrpio veliku štetu, na dostupnim snimkama i fotografijama vide se brojne uništene kuće, prevrnuti automobili... Slično su prošli i obližnji Holdenville i Marietta.

Prema prognozama meteorologa najgore je prošlo, ali tornada su i dalje moguća na ovom području. Udari vjetra za vrijeme ove oluje dosezali su i 218 km/h.

Aftermath of tornado in Omaha | Foto: Alex freed/REUTERS