Ubojstva iz strasti: Stravični zločini koji su šokirali zemlju

Davor Celčić je 17. prosinca 2003. godine kod Velike Gorice na najokrutniji način ubio tada četiri mjeseca trudnu Luciju Topalović (23) koja je nosila njegovo dijete. Sud je Celčića osudio na 25 godina zatvora, a iz Lepoglave bi trebao izaći 2029. godine.

Davor i Lucija poznavali su se od osnovne škole. Davor je bio domaći dečko, a Lucija se tamo za vrijeme rata doselila iz Bosne i Hercegovine. U ljeto 2003. oboje su bili na jednoj zabavi u Jakuševcu na kojoj su se nekoliko puta poljubili i izmijenili brojeve telefona. Uskoro su se počeli viđati iako je Davor u to vrijeme imao stalnu djevojku. Bio je student 4. godine FER-a, dok je Lucija upisala kriminalistiku i htjela je postati policijska inspektorica.

Foto: PIXSELL

Kada su se počeli viđati, Davor bi Luciju pokupio majčinim Meganeom, nakon čega bi otišli na piće, a onda bi na nekom od skrivenih mjesta na zagrebačkom Jarunu imali spolne odnose.

Plastično joj uže tri puta omotao oko vrata

Na dan kad ju je ubio, Lucija je Davoru otkrila da je trudna i da nosi njegovo dijete. Bili su zajedno u njegovom automobilu. Neko vrijeme su se vozili, a onda su se zaustavili kraj igrališta u Mičevcu gdje su se nastavili svađati. Davor je tvrdio da dijete nije njegovo i optužio Luciju da je otac sigurno netko drugi.

Prema njegovoj priči, Lucija ga je napala i počela daviti, a kada se uspio osloboditi on je nju uhvatio za vrat i ugušio. Trenutak koji je bio okidač za Davora vjerojatno je onaj u kojem mu je Lucija rekla: 'U redu, dijete će biti moje, a s njim ću se prošetati na tvojoj svadbi'.

Foto: Privatna arhiva

Okrutno ubojstvo opisano je u činjeničnom opisu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici. Nakon što je Luciju prvo snažno stegnuo rukama iz pretinca vrata auta uzeo je plastično uže koje je tri puta omotao oko njezinog vrata.

Nakon što je Luciju ugušio, Davor se tijela odlučio riješiti u šumi Leštar. Prije nego je tijelo zakopao, Luciji je odsjekao prste i dijelove šake, te je nekoliko puta udario sjekirom po glavi. Prste i dijelove šake bacio je u Savu.

Tijekom suđenja Davor Celčić izrazio je sućut Lucijinoj obitelji, kao i kajanje zbog ubojstva, ali onda je nastavio blatiti ubijenu djevojku koji je opisao kao laku, bahatu, agresivnu, posesivnu i napornu. Nad njim je provedeno psihijatrijsko vještačenje, a stručnjaci su utvrdili da je u vrijeme ubojstva bio smanjeno ubrojiv, ali da je znao što čini. Dijagnosticirali su mu kombinirani poremećaj ličnosti.

U kafiću ubio bivšu curu i njezinog brata

Tri pucnja iz pištolja stresla su Benkovac oko 22 sata u kolovozu prije osam godina. Brat i sestra ostali su nepomično ležati u lokvama krvi na podu kafića Amadeus. Nedaleko od njih ležao je i njihov ubojica Marko Dukić (33). Marini Palavra Kamber (22) pucao je u vrat, a njezinu bratu Marinu Kamberu (24) u leđa i glavu. Potom si je pucao u glavu. Umro je u zadarskoj bolnici

Marko Dukić bio je Marinin bivši dečko. Na njezin 22. rođendan presudio je njoj, njezinu bratu i na koncu sebi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Marinin brat izbacio je Marka iz kafića. Uhvatio ga je za vrat i gurnuo jer joj je prijetio na proslavi njezina 22. rođendana. No vratio se s pištoljem. Pucao joj je u vrat. Isprva sam u gužvi mislio da je netko pucao iz plašljivca ili bacio petardu. Zaslijepio me bljesak te mi se zacrnjelo. Čučnuo sam. Marinin brat krenuo je prema zahodu, a Dukić se zaletio za njim. Čuo sam pucnjeve. Dukić je Marina pogodio u leđa i glavu. Pao je potrbuške krvareći. Zatim si je pucao u glavu i srušio se preda mnom. Podigao sam Marina, ispod kojega se širila lokva krvi. Rekao mi je da zovem Hitnu pomoć, dvaput je to ponovio. Prekoračio sam preko Dukićeva tijela i držao Marinu za ruku sve dok nije došla policija - ispričao je za 24 sata dan poslije ubojstva Stjepan Lovrić (18), koji je poznavao brata i sestru.

Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Marina je dva dana prije ubojstva prijavila da ju je Marko napao u istom kafiću. Policija ga nije našla kod kuće. Vratio se te kobne večeri s ilegalnim pištoljem i 51 metkom u automobilu. Rastrojeni Dukić bio je u vezi s Marinom. Prekinuli su mjesec i pol prije tragedije. Ona je našla novog dečka, a i on navodno novu djevojku. No nije ju mogao zaboraviti.

- Bivši dečko joj je mjesec i pol prijetio SMS-ovima da se iseli iz Benkovca ili će joj presuditi. Neke poruke izbrisala je u strahu, a one koje je policiji pokazala nisu im bile dovoljne da pokrenu istragu. Da su ga zatvorili, da su ga barem udaljili iz prokletog kafića, moja djeca bila bi živa - ispričala nam je svojedobno očajna majka Radoslava Klicić i dodala sva izvan sebe: “Da je Marko Dukić preživio, ja bih mu presudila”.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Dva dana prije nego što joj je presudio Marko je došao s djevojkom u kafić gdje je Marina radila. Vrijeđali su je i čitavo vrijeme provocirali. Odjednom je nasrnuo na Marinu, udario je šakom u glavu i bacio bocu prema šanku. Promašio ju je, ali je razbio staklo. Djevojka s kojom je došao vrijeđala je Marinu pa su se i počupale. Dobila je prijavu za remećenje javnog reda i mira, a Dukić za nasilničko ponašanje. Ubojica je već prije prijavljivan zbog nelegalnog posjeda oružja.

Ubio djevojku i otišao kockati

Zaštitar Mario Borić (42) nepravomoćno je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubojstvo iz koristoljublja. On je 20. ožujka 2014. godine ubio svoju djevojku Silvanu Nekić (44) u podstanarskom stanu na zagrebačkom Vrbiku. Nakon ubojstva Borić je uklonio tragove sukoba, uzeo je njenu karticu tekućeg računa i kreditnu karticu za koje je znao PIN te pohitao do bankomata podignuti 2000 kuna. Odjurio je u kockarnicu i sve spiskao. Sljedećeg dana ponovno je dignuo još novca, te njezin mobitel, iz kojeg je izvadio karticu, prodao za 2000 kuna. I taj je novac ubrzo potrošio. Potpuno je bio zaboravio da svaki bankomat ima nadzorne kamere, koje su ga snimile.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Dan nakon ubojstva nazvao je Silvanine roditelje u Našice i rekao im kako je njoj pozlilo i da je završila u bolnici te da joj je mobitel na servisu pa je neće moći dobiti.

Tijelo su otkrili u ponedjeljak, a Borić je u srijedu ušetao u Policijsku postaju na Črnomercu i rekao: “Čuo sam da me tražite. Došao sam se predati”.

Srušio na krevet i gušio dok nije prestala disati

U policiji je priznao kako je kraj Silvane ležao na krevetu i da je pomišljao na samoubojstvo, no ipak se predomislio. Kako se tijelo počelo raspadati nisu pomogli ni mirisni štapići koje je zapalio da prikrije smrad. Zato je uzeo plastičnu kuhinjsku foliju i njome svojoj žrtvi omotao glavu.

Večer prije ubojstva, na kocki je dobio 40.000 kuna no tijekom noći u kasinu je izgubio 120.000 kuna. Tijekom njihove turbulentne veze, u kojoj su više puta prekidali i mirili se, od Silvane je iskamčio oko 50.000 kuna. I tog 20. ožujka malo prije ubojstva Silvanu je tražio još novca. Kako ona više nije imala, žestoko su se posvađali. Policajcima je ispričao da ju je primio za vrat i počeo stiskati nakon čega mu se zamračilo. No istraga je pokazala da nije riječ o klasičnom davljenju. Najvjerojatnije je ugušio jastukom ili plahtama.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Silvana je bila uvjerena da Borić novac troši na djecu iz prijašnje veze. No njegova izvanbračna supruga rekla je da Borić dvije godine nije vidio niti pitao za djecu. Rekla je i kako je, dok je bio s njom novac, trošio na kocku, nije plaćao režije, novac je uzimao iz dječjih kasica, njezinog novčanika i na poslu, a na kraju se zadužio kod kamatara. Novac su vraćali ona i njegovi roditelji. Sestra ubijene Silvane kazala je pak da joj je ona Borića opisivala kao čovjeka koji je dobar kao kruh i da je htjela s njim biti po cijenu toga da kopaju po kontejneru.

Vještak psihijatar utvrdio je da se kod Borića radi o dubokom trajnom poremećaju ličnosti, da ima disocijalnu strukturu ličnosti s narcističkom dimenzijom.

Presudio bivšoj ženi pred djecom

Bivšeg policajca Marija Slabinjca Sud u Sisku osudio je prije četiri godine na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubojstva supruge Blaženke Slabinjac (39) i njezinog nevjenčanog supruga Ivice Hajdukovića (45) te ugrožavanja života troje malodobne djece u lipnju 2013. godine.

Sin ubijenog Hajdukovića (16) koji je nazočio ubojstvu, ispričao je kako su on, njegov otac, nevjenčana očeva supruga i njeno dvoje djece krenuli u posjet starijoj ženi u Krčevo kojoj su pomagali oko kuće.

Foto: Nikola Čutuk/Pixsell

- Na odlasku sam vidio Slabinjca u blizini mosta. U vozilu smo naprijed bili otac i ja, a otraga Blaženka i njene dvije kćeri. Kada je otac vidio Slabinjca da izlazi na cestu, počeo je kočiti i voziti u rikverc. Potom je Slabinjac otvorio vrata i ubio Blaženku ispred vozila. Ja sam čučnuo, a otac je pogođen u tijelo. Prišao je potom vozilu i opet pucao u Blaženku - opisao je taj jezivi događaj sin ubijenog Hajdukovića.

Djevojčice nisu ozlijeđene, a sinu ubijenog se obratio Slabinjac i rekao mu da s njegovim automobilom odveze djecu kući i pozove policiju.

Pretučena i izbodena sportska menadžerica

Nogometna menadžerica Sanja Hap (40) ubijena je u ožujku 2015. godine u svom stanu na zagrebačkoj Kajzerici. Pronađena je vezanih udova, pretučena i ubodena najmanje pet puta. Njezin ubojica Viktor Tolj(58) potom se odvezao u Osijek gdje je ubio odvjetnika Vlatka Vidakovića (61), a potom presudio sebi.

Foto: Fenix-Magazin.de

Tolj je došao u Sanjin stan, omotao joj samoljepljivu traku preko usta, vezao joj ruke i noge, a zatim joj nožem koji je donio sa sobom, zadao više ubodnih rana. Potom je izišao iz stana odnoseći nož sa sobom te se iznajmljenim vozilom odvezao u Osijek.

Osječanka Sanja Hap bila je poznata kao atletičarka iz Osijeka, koja je svojevremeno postavila i državni rekord Hrvatske na 400 metara s preponama.

Zario joj nož u vrat i pustio da iskrvari

Matej Šustek (24) iz Našica u studenom 2016. u mjestu Koška ubio je svoju djevojku Anu Bartolović (17). To je napravio preklopljenim nožem s oštricom duljine 10,2 centimetara. Najprije joj je nanio višestruke ubodne i rezne rane a zatim je tako teško ozlijeđenu i bespomoćnu pustio da u mukama umre. Prije toga joj je uzeo mobitel da bi ju spriječio u pozivanju pomoći. Okrutno ju je ubio jer je prekinula ljubavnu vezu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Matej je pozvao Anu da se nađu kako bi “raščistili problem”. Iako je bilo kasno, sjela je na bicikl i otišla se naći s njim. Nakon kraće svađe izvadio je nož, uhvatio ju je za glavu te joj dvaput zario u vrat preklopni nož. Dok je trpjela teške fizičke i psihičke patnje,prestravljena je Ana pokušala pobjeći, no on ju je hvatao za ruke i nastavio ubadati nožem. Zadao joj je tako još devet rana, od čega su četiri bile opasne za život. Ana je iskrvarila, a unakaženo mrtvo tijelo maloljetne djevojke iz Ordanje, u sjedećem položaju, naslonjeno na staru zgradu silosa u blizini željezničkog kolodvora u Koški, u jutarnjim je satima pronašao lokalni stanovnik.

Matej je te večeri pričekao sljedeći vlak pa se vratio u Našice. Pokucao je prvo na vrata svoga prijatelja, do kojega je, inače, svratio i prije stravičnog ubojstva i to kako bi se preodjenuo iz traperica u crnu trenirku koju je prije ostavio kod njega. Priznao mu je da je ubio Anu, a prijatelj mu je u strahu očistio tragove krvi i blata s cipela.

Matej je potom probudio i prijateljeva oca pa i njemu rekao: “Ubio sam čovjeka, ubio sam svoju curu.” Izvadio je i okrvavljeni nož. Tražio je da ga odvezu nekamo i pomognu mu zapaliti vrećicu s odjećom. Oni su odbili, a on je zatim otišao.

Bili su u šoku i nisu vjerovali da je Matej uistinu ubio djevojku. Povjerovali su tek kada su ujutro na internetu pročitali da je u Koški nađena mrtva djevojka pa su se zaputili na policiju.

Lik iz igre mu rekao da izbode curu

Matej je u iskazu rekao da je njegovu djevojku zapravo ubio "njegov najbolji prijatelj" Michael De Santa, lik iz igrice GTA. Michael mu je, kaže, kazao kako ga Ana planira povrijediti i da je “treba eliminirati”

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Kad je došla, Michael De Santa izvadio je nož i nabio ga u njenu lijevu stranu vrata, rekavši: 'Bismele, Allahu Ekber', ili u prijevodu 'Blagoslovi, Bože veliki'. Ana je počela bježati i on ju je nastavio ubadati kako bi brže iskrvarila i kako ne bi patila. Naslonila se na neku zgradu i tamo je iskrvarila. Zajedno smo je ponovno blagoslovili - rekao je Matej u obrani.

U siječnju ove godine nakon medicinsko-psihijatrijskog vještačenja stručnjaci su ustvrdili da mladić nije sposoban za suđenje. Novo vještačenje je najavljeno za šest mjeseci, a dok to ne bude provedeno bit će u bolnici u Zagrebu.

Bivšem dečku zarila nož u vrat

U veljači ove godine započelo je suđenje Nuši Bunić (21) koju se tereti da je 15. lipnja prošle godine na livadi uz Dravu probola nožem oštrice 9,5 centimetara bivšeg dečka Nikolu Tureka (30) u vratnu arteriju pri čemu ga je smrtno ranila. Iako je obilno krvario nakon uboda, ipak je bio dovoljno pri svijesti da nazove 112, kaže svoje ime i što se dogodilo. Nekoliko minuta nakon što se onesvijestio, isti događaj prijavio je i građanin koji je primijetio Nikolu u lokvi krvi.

Njegova bivša djevojka je, u tom trenutku, samo u čarapama i gaćicama otrčala u portirnicu nedaleko od mjesta događaja, nazvala oca i rekla da ju je Nikola silovao.

Foto: regionalni.com

Turek je obilno krvareći pao u šok i zadobio moždani udar. Iako su mu liječnici uspjeli zašiti arteriju, nisu ga mogli spasiti. Preminuo je dva dana kasnije. Policija je pronašla nož kraj Nušinih hlača i grudnjaka na mjestu događaja, Nikolinu krv na njemu, kao i na pločicama u portirnici Aquatehnike.

Mještani su pričali da su Nuša i Nikola prekinuli ljubavnu vezu godinu i pol prije nego ga je ubila. Te ga je noći navodno izmamila iz kuće prijeteći samoubojstvom. Od prekida njihove veze, Nikola je pokušao ostati u prijateljskom odnosima s njom iako ga je, kako su pričali njegovi prijatelji, često uznemiravala i nakon prekida.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Suđenje za ubojstvo počelo je u veljači ove godine.

U garaži ubio bivšu curu pa sebe

Bivši policajac Dubravko Sikermeštar (36) ubio je krajem prošle godine s četiri hica iz vatrenog oružja u garaži u Gradišćanskoj 34 u Zagrebu bivšu djevojku Anu Kurtanjek (30), a nakon toga je počinio samoubojstvo hicem u glavu na otvorenom prostoru u Prilazu baruna Filipovića.

Foto: Pixsell/Facebook

Smrtno ranjenu Anu pronašao je jedan od prolaznika koji se nekoliko minuta kasnije našao u garaži. Pronašao ju je kako leži između dva automobila i odmah zvao Hitnu pomoć. Još je davala znakove života, no nakon nekoliko minuta je izdahnula.

Ana Kurtanjek je bivša hrvatska reprezentativka u sinkroniziranom plivanju i fitness trenerica koja je radila u obližnjem fitness klubu Play u Gradišćanskoj ulici gdje su se njih dvoje navodno i upoznali.

Anino tijelo pronađeno je odmah nakon ulaza u podzemnu garažu između dva automobila, a sva četiri hica ispaljena su joj u predio oko srca i na mjestu je preminula. Pretpostavlja se da je Ana ubijena u trenutku kad se spremala napustiti garažu nakon odrađenog treninga u fitness klubu.

Njegovo tijelo pronađeno nešto kasnije pored auta u Prilazu baruna Filipovića. Kraj njega je bio i pištolj koji je posjedovao ilegalno.