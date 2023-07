Ubojstva, pucnjave, ranjavanja, smrti u prometu... Tragedije se nižu, teški dani stigli u Hrvatsku

Kraj lipnja i početak srpnja ove godine u Hrvatskoj obilježile su, nažalost, vijesti iz crne kronike. Pucnjave na jugu i u unutrašnjosti, ranjavanja, smrti na cesti... Loše vijesti dolazile su jedna za drugom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Crni niz počeo je u četvrtak oko podneva. Bivši policajac Branko Mamić pokušao je u Trogiru ubiti 32-godišnjeg J.M. kojega je sumnjičio da je ljubavnik njegove supruge. U 32-godišnjaka, koji je sjedio u automobilu, ispalio je više hitaca u smjeru glave i tijela nakon čega je pobjegao motorom. Od siječnja do početka svibnja bio je u zatvoru zbog obiteljskog nasilja prema supruzi koju je napao u naletu ljubomore ispalivši hitac iz pištolja. Nakon pucnjave Mamić je pobjegao te je u Trogiru i okolici uslijedilo opsadno stanje. Policija je krenula 'češljati' teren...

Foto: MUP/Josko Herceg/PIXSELL

Istog dana, u 17,30 sati, prilikom potrage za prijavljenom nestalom osobom uz desnu obale Mure, nedaleko mjesta Novakovec u Međimurju, pronađeno je mrtvo tijelo nepoznatog muškarca, objavila je u četvrtak Policijska uprava međimurska.

Trogir je u petak bio pod blokadom zbog potrage za Mamićem, a sa sjevera su stigle nove crne vijesti. Nešto prije ponoći Đuro Burec (56) upao je u stan bivše partnerice (48) u Bisagu. Godinama nije mogao prihvatiti to da žena, s kojom se kratko vrijeme viđao, ne želi imati ništa s njim. U rukama je nosio sjekiru te je došao do njenog stana s dvorišne stane. Popeo se na balkon pa počeo razvaljivati balkonska vrata. Nesretna 48-godišnjakinja se u stanu borila s njim i dala priliku svojoj kćeri da pobjegne po pomoć. Nažalost, on je aktivirao bombu te je raznio 48-godišnjakinju i sebe...

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/24sata

Subota je krenula s vijestima kako je kod Trilja smrtno stradao motociklist. Malo iza ponoći na raskrižju državnih cesta DC220 i DC60 sudarili su se motocikl i osobno vozilo, a smrtno je stradao vozač motocikla.

Okončana je zato potjera na području Trogira za bivšim policajcem Mamićem. Policija ga je pronašla u mjestu Prapatnica...

- Muškarac je uhićen, dovodi se u službene prostorije policije i nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje. Pronađeno je i osobno vozilo. Policijski službenici će temeljem naloga suda obaviti pretragu vozila. Zahvaljujemo građanima na suradnji i strpljenju prilikom provedbe mjera traganja za počiniteljem - izvijestili su iz policije.

U subotu je kod Velike Kosnice, u blizini Domovinskog mosta, pronađeno tijelo nepoznate muške osobe. Teška prometna nesreća dogodila se istog dana u Brodu na Kupi gdje je vozač na mostu oborio dvoje pješaka i pobjegao, ali ubrzo je pronađen. Smrtno je stradao 52-godišnjak... Policija je izvijestila da je tragediju skrivio 53-godišnjak te da mu je u krvi izmjerena koncentracija alkohola od 2,11 g/kg.

Ni okolica metropole nije 'pošteđena' vijesti iz crne kronike. Muškarac (44) je u subotu oko 15.15 u Ulici Maldena Halape u Sesvetama vrijeđao je 52-godišnjeg radnika Čistoće, a zatim je na njega nasrnuo i fizički. Napadač je pobjegao, a zaposleniku Čistoće je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rebro gdje je utvrđeno da je nesretni radnik teško ozlijeđen.

No tu nije bio kraj vijestima iz crne kronike za subotu. Malo prije 20 sati kod Siska je pomahnitali 58-godišnjak krenuo u krvavi pohod. Pucao je po susjedstvu i palio kuće. Jednu 45-godišnjakinju je ubio, više ljudi je ranjeno. Krenula je velika policijska potraga za počiniteljem.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Neki od stanovnika Siska svjedočili su policijskoj potjeri i hvatanju napadača. Mnogi su se zatvorili u svoje stanove, zaključali vrata i spustili zastore. Vladao je strah.

Kako su nam ispričali, 30-tak policajaca stjeralo je ubojicu u kut zgrade, a potom u podrum, gdje su ga uhitili.

Foto: čitatelj 24sata

- Čulo se 'pazi, bomba' od policije, a onda su izašli s napadačem - rekao nam je svjedok događaja. Više informacija o počinitelju pojavilo se u ponedjeljak.

Ni nedjelja nije mogla proći bez vijesti iz crne kronike.

U teškoj prometnoj nesreći u nedjelju oko 8,30 sati u Čakovcu poginuo je motociklist, javili su iz međimurske policije. U Ulici Stjepana Radića sudarili su se osobni automobil i motocikl, a motociklist je pri tom pretrpio teške ozljede zbog kojih je umro.

A u nedjelju je u rijeci Savi na ušću Glogovice u Savu kod Slavonskog Broda, pronađeno tijelo muškarca.

Nažalost, u nedjelju navečer stigle su informacije o novoj smrti na cesti. Na autocesti A7 u sudaru vozila smrtno je stradala jedna osoba...