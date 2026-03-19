Ubojstvo Dubrovčanina: Obrana želi znati je li išao preko granice kad je već navodno bio mrtav...

Iako se očekivalo da će Werner Trautmann (58) i Marina Šnajder (62) optuženi za teško ubojstvo iz koristoljublja Dubrovčanina Tonyja Gerarda (58), poznatog i kao Tonko Zec, na današnjem ročištu iznijeti obranu, to bi ipak trebali učiniti na sljedećem ročištu.

Naime, sudsko vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatila je prijedlog Trautmannove obrane da se od MUP-ove Uprave za granicu pribave podaci o tome kad je Tony posljednji put prešao granicu jer imaju indicija da je boravio u inozemstvu nakon 21. veljače 2022. kad je prijavljen njegov nestanak te se sumnja da je ubijen.

O saslušanju predloženih dvoje svjedoka obrane vijeće će odlučiti naknadno nakon što Trautmann iznese obranu. Prije toga, sud će pročitao sve dokaze koji su dosad izneseni na Općinskom sudu u Dubrovniku gdje se Marini Šnajder sudilo zbog prijevare i krivotvorenja isprave. Taj je postupak sad spojen s ovim budući da se bivše supružnike tereti da su teško ubojstvo počinili kako bi prikrili da su se nezakonito htjeli domoći njegovih vrijednih nekretnina.

Tužiteljstvo smatra da je Šnajder prvo sredinom prosinca 2021. godine krivotvorila punomoći kojima je žrtva ovlašćuje da proda njegove nekretnine u Dubrovniku te je sastavila lažni ugovor o doživotnom uzdržavanju žrtve, prema kojem u trenutku njegove smrti sve njegove nekretnine u Dubrovniku i sav novac pripadaju njoj.

S tim lažnim dokumentima Trautmann i Šnajder prodali su Gerardov poslovni prostor u Dubrovniku za 400.000 eura dvojici ugostitelja.

Kako bi prikrili zločin, navodi tužiteljstvo, bivši supružnici su zakopali tijelo žrtve u šipražju blizu glavne ceste u Domaslovcu, odakle je 23. veljače 2024. Trautmann, u dogovoru sa Šnajder, dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s te lokacije u šumski predio na jezeru Orešje. Tamo je prije pripremio rupu u koju je ubacio kosti i prekrio ih raslinjem. Nije znao da istražitelji tajno prate svaki njegov korak.

Na jednom od prijašnjih ročišta pregledavale su se policijske snimke dronom nastale dok je Werner bio pod tajnim nadzorom. Na snimkama se vidi da 21. veljače 2024., nakon što je oko 9.30 sati kupio lopatu u Sisku, oko 11.30 sati automobilom odlazi do jezera Orešje i tamo, prema svemu sudeći, odbacuje lopatu u grmlje.

Na isto mjesto kraj jezera vraća se i 22. veljače, a dan kasnije može ga se vidjeti na parkiralištu šoping centra West Gate kako iz Škode vadi praznu vreću za šutu, nakon čega odlazi u centar kupiti nove tenisice. Poslije West Gatea nakratko se zaputio i do jezera Kipišće kraj Strmca, a oko 13 sati ponovno je kraj jezera Orešje. Snimljen je kako s vrećom za šutu ulazi u šumarak, nešto trpa u vreću, nakon čega izlazi s njom, stavlja je u auto i odlazi. Nekoliko dana kasnije, 26. veljače, odlazi do jezera Rakitje, gdje se čini da nešto baca u smeće kraj jednog objekta i odlazi prema autopraonici.

DNK analiza potvrdila je da ekshumirane kosti pripadaju upravo Tonyju Gerardu nestalom 22. veljače 2022. godine.

- Kosti su pronađene na dvije različite lokacije te je u takvim slučajevima uobičajeno da se dio manjih kostiju ne nađe jer mogu biti zagubljene tijekom premještanja kosti ili ekshumacije. Niti na jednoj kosti osim lubanje nisu utvrđene ozljede povezane s trenutkom smrti - pojasnila je sudsko-medicinska vještakinja na jednom od ročišta.

Oboje tvrde da nisu krivi.