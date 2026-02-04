Obavijesti

News

Komentari 0
SNIMILI KAKO PREMJEŠTA KOSTI

Na suđenju bivšim supružnicima za ubojstvo Tonyja Gerarda su gledali snimke policijskog drona

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Na suđenju bivšim supružnicima za ubojstvo Tonyja Gerarda su gledali snimke policijskog drona
4

Werneru Trautmannu i Marini Šnajder sude zbog ubojstva Dubrovčanina Tonyja Gerarda

Admiral

Prije nego što se zaputio u sisačku trgovinu kupiti lopatu, rukavice i vreće za šutu, Wernera Trautmanna (58) dronom iz zraka su 16. i 17. veljače snimili policajci kako automobilom dolazi na jezero Orešje u blizini Svete Nedelje i dugo hoda oko njega. Pretpostavlja se da je, osjećajući da istražitelji stišću obruč oko njega i njegove bivše supruge Marine Šnajder (62), tražio mjesto na koje će premjestiti kosti imućnog Dubrovčanina Tonka Zeca (58), poznatog i kao Tony Gerard, nestalog dvije godine ranije.

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, gdje bivšim supružnicima sude zbog teškog ubojstva iz koristoljublja kako bi prikrili nezakonitu prodaju Tonyjeve nekretnine za 400.000 eura, pregledavale su se policijske snimke dronom nastale dok je Werner bio pod tajnim nadzorom. Na snimkama se vidi da 21. veljače 2024., nakon što je oko 9.30 sati kupio lopatu u Sisku, oko 11.30 sati automobilom odlazi do jezera Orešje i tamo, prema svemu sudeći, odbacuje lopatu u grmlje.

OPTUŽENOG UPOZNAO U KAZNIONICI Svjedok na suđenju za ubojstvo Tonka Zeca: 'Ne znam zašto mi je Werner htio pokazati lopate'
Svjedok na suđenju za ubojstvo Tonka Zeca: 'Ne znam zašto mi je Werner htio pokazati lopate'

Na isto mjesto kraj jezera vraća se i 22. veljače, a dan kasnije može ga se vidjeti na parkiralištu šoping centra West Gate kako iz Škode vadi praznu vreću za šutu, nakon čega odlazi u centar kupiti nove tenisice. Poslije West Gatea nakratko se zaputio i do jezera Kipišće kraj Strmca, a oko 13 sati ponovno je kraj jezera Orešje. Snimljen je kako s vrećom za šutu ulazi u šumarak, nešto trpa u vreću, nakon čega izlazi s njom, stavlja je u auto i odlazi. Nekoliko dana kasnije, 26. veljače, odlazi do jezera Rakitje, gdje se čini da nešto baca u smeće kraj jednog objekta i odlazi prema autopraonici.

Podsjetimo, bivše supružnike velikogoričko tužiteljstvo tereti da su u veljači 2022., s tri udarca tupotvrdim predmetom, usmrtili Tonyja. Kako bi prikrili zločin, navodi tužiteljstvo, zakopali su tijelo žrtve u šipražju blizu glavne ceste u Domaslovcu, odakle je 23. veljače 2024. Trautmann, u dogovoru sa Šnajder, dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s te lokacije u šumski predio na jezeru Orešje. Tamo je ranije pripremio rupu u koju je ubacio kosti i prekrio ih raslinjem ne znajući da istražitelji tajno prate svaki njegov korak.

SUĐENJE ZA UBOJSTVO DUBROVČANINA Tonyjeve kosti vozio je u bijeloj Škodi? Svjedok: Rekao je da mu treba neki auto na mjesec dana
Tonyjeve kosti vozio je u bijeloj Škodi? Svjedok: Rekao je da mu treba neki auto na mjesec dana

DNK analiza potvrdila je da ekshumirane kosti pripadaju upravo Tonyju Gerardu nestalom 22. veljače 2022. godine.

- Kosti su pronađene na dvije različite lokacije te je u takvim slučajevima uobičajeno da se dio manjih kostiju ne nađe jer mogu biti zagubljene tijekom premještanja kosti ili ekshumacije. Niti na jednoj kosti osim lubanje nisu utvrđene ozljede povezane s trenutkom smrti - pojasnila je sudsko-medicinska vještakinja na jednom od ranijih ročišta.

Sljedeći puta u sudnici će se preslušavati tajno snimljeni razgovori Tratmanna i Šnajder tijekom provođenja izvida.

Oboje tvrde da nisu krivi, a obrane na sudu još nisu iznijeli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...
OGLASIO SE USKOK

Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026