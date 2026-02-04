Na suđenju bivšim supružnicima za ubojstvo Tonyja Gerarda su gledali snimke policijskog drona

Prije nego što se zaputio u sisačku trgovinu kupiti lopatu, rukavice i vreće za šutu, Wernera Trautmanna (58) dronom iz zraka su 16. i 17. veljače snimili policajci kako automobilom dolazi na jezero Orešje u blizini Svete Nedelje i dugo hoda oko njega. Pretpostavlja se da je, osjećajući da istražitelji stišću obruč oko njega i njegove bivše supruge Marine Šnajder (62), tražio mjesto na koje će premjestiti kosti imućnog Dubrovčanina Tonka Zeca (58), poznatog i kao Tony Gerard, nestalog dvije godine ranije.

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, gdje bivšim supružnicima sude zbog teškog ubojstva iz koristoljublja kako bi prikrili nezakonitu prodaju Tonyjeve nekretnine za 400.000 eura, pregledavale su se policijske snimke dronom nastale dok je Werner bio pod tajnim nadzorom. Na snimkama se vidi da 21. veljače 2024., nakon što je oko 9.30 sati kupio lopatu u Sisku, oko 11.30 sati automobilom odlazi do jezera Orešje i tamo, prema svemu sudeći, odbacuje lopatu u grmlje.

Na isto mjesto kraj jezera vraća se i 22. veljače, a dan kasnije može ga se vidjeti na parkiralištu šoping centra West Gate kako iz Škode vadi praznu vreću za šutu, nakon čega odlazi u centar kupiti nove tenisice. Poslije West Gatea nakratko se zaputio i do jezera Kipišće kraj Strmca, a oko 13 sati ponovno je kraj jezera Orešje. Snimljen je kako s vrećom za šutu ulazi u šumarak, nešto trpa u vreću, nakon čega izlazi s njom, stavlja je u auto i odlazi. Nekoliko dana kasnije, 26. veljače, odlazi do jezera Rakitje, gdje se čini da nešto baca u smeće kraj jednog objekta i odlazi prema autopraonici.

Podsjetimo, bivše supružnike velikogoričko tužiteljstvo tereti da su u veljači 2022., s tri udarca tupotvrdim predmetom, usmrtili Tonyja. Kako bi prikrili zločin, navodi tužiteljstvo, zakopali su tijelo žrtve u šipražju blizu glavne ceste u Domaslovcu, odakle je 23. veljače 2024. Trautmann, u dogovoru sa Šnajder, dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s te lokacije u šumski predio na jezeru Orešje. Tamo je ranije pripremio rupu u koju je ubacio kosti i prekrio ih raslinjem ne znajući da istražitelji tajno prate svaki njegov korak.

DNK analiza potvrdila je da ekshumirane kosti pripadaju upravo Tonyju Gerardu nestalom 22. veljače 2022. godine.

- Kosti su pronađene na dvije različite lokacije te je u takvim slučajevima uobičajeno da se dio manjih kostiju ne nađe jer mogu biti zagubljene tijekom premještanja kosti ili ekshumacije. Niti na jednoj kosti osim lubanje nisu utvrđene ozljede povezane s trenutkom smrti - pojasnila je sudsko-medicinska vještakinja na jednom od ranijih ročišta.

Sljedeći puta u sudnici će se preslušavati tajno snimljeni razgovori Tratmanna i Šnajder tijekom provođenja izvida.

Oboje tvrde da nisu krivi, a obrane na sudu još nisu iznijeli.