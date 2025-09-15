Lažiranim ugovorom domogli se nekretnine pa ubili Tonka: 'To sigurno nije pečat mog ureda'

Ovaj Ugovor o doživotnom uzdržavanju nije solemniziran u mom uredu, pečat na ugovoru nije pečat mog ureda, okrivljeni nisu bili naše stranke 2021. ni 2022., a pod poslovnim brojem u našoj evidenciji imamo nešto drugo, svjedočila je javna bilježnica Ž. M. na suđenju Nijemcu Werneru Trautmannu (58) i Marini Šnajder (62), optuženima za teško ubojstvo iz koristoljublja Tonka Zeca (58).

- Kod mene se tako ne potpisuje ni čistačica - kazala je nakon što su joj predočili presliku punomoći, za koju tužiteljstvo vjeruje da je krivotvorena, a kojom žrtva tobože ovlašćuje Šnajder da proda njegove nekretnine u Dubrovniku.

Trautmanna i Šnajder velikogoričko tužiteljstvo tereti da su ubili Dubrovčanina, poznatijega kao Tony Gerard, kako bi prikrili nezakonitu prodaju njegove nekretnine za 400.000 eura. Prema optužnici, oni su 21. veljače 2022., zajedno i po prethodnom dogovoru, s tri udarca tupotvrdim predmetom usmrtili Tonka.

Kako bi prikrili zločin, navodi tužiteljstvo, zakopali su tijelo žrtve u šipražju blizu glavne ceste u Domaslovcu, odakle je 23. veljače 2024. Trautmann, u dogovoru sa Šnajder, dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s te lokacije u šumski predio na jezeru Orešje. Tamo je prije pripremio rupu u koju je ubacio kosti i prekrio ih raslinjem. Nije znao da istražitelji tajno prate svaki njegov korak.

Kako bi se dokopali nekretnina žrtve, smatra tužiteljstvo, Šnajder je prvo sredinom prosinca 2021. godine krivotvorila punomoći kojima je žrtva ovlašćuje da proda njegove nekretnine u Dubrovniku te je sastavila lažni ugovor o doživotnom uzdržavanju žrtve, prema kojem u trenutku njegove smrti sve njegove nekretnine u Dubrovniku i sav novac pripadaju njoj.

S tim lažnim dokumentima Trautmann i Šnajder prodali su Gerardov poslovni prostor u Dubrovniku za 400.000 eura dvojici ugostitelja. Oboje tvrde da nisu krivi.

O ovjeri toga kupoprodajnog ugovora u veljači 2022. svjedočila je javna bilježnica L. B. iz Dubrovnika. Ona je poznavala žrtvu i njegovu sestru jer su bili njezine stranke.

- Riječ je o običnoj ovjeri potpisa koju je radila moja prisjednica. Kod ovjere potpisa javni bilježnik ne pregledava sadržaj ugovora nego samo ovjerava potpis stranaka. Tako je bilo i u ovom slučaju, gdje je ovjeren potpis punomoćnika. Optuženog muškarca nikad nisam vidjela ni komunicirala s njim, a optuženu sam vidjela u svom uredu u društvu jednog muškarca. Nisam vidjela nikakvu primopredaju kupoprodajne cijene, niti je to vidio bilo tko iz mog ureda - kazala je svjedokinja.