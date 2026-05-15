Ubojstvo Dubrovčanina: 'Tonyja sam prije nego je nestao vodio liječniku prirodne medicine'

Je li i zbog čega Dubrovčanin Tony Gerard (58) poznat i kao Tonko Zec u posljednjim danima života išao "liječniku" prirodne medicine te može li njegovo svjedočenje kakvo novo svjetlo na sudski postupak koji se zbog teškog ubojstva Tonyja iz koristoljublja na Županijskom sudu u Velikoj Gorici vodi protiv Nijemca Wernera Trautmanna (58) i Marine Šnajder (62)?

Odgovore bi trebali saznati već na sljedećem ročištu jer je sudsko vijeće prihvatilo Trautmannov prijedlog da se Davora B. sasluša prije iznošenja obrana.

- On nije liječnik opće prakse ni liječnik specijalist, nego je Tonyjev poznanik koji ga je liječio prirodnim metodama da bude spreman za put nakon što je teško ozlijeđen. Ja sam išao po njega nakon što je pretučen na Sljeme i nije htio da ga vodim u bolnicu jer je rekao da oni moraju u takvim slučajevima podnijeti prijavu policiji. Riječ je o pet-šest odlazaka liječniku, a ja sam išao u ljekarnu kupiti te lijekove koje mu je prepisao. Taj svjedok je bitan za moju obranu, koju još nisam iznio jer sam se soda branio šutnjom - ustvrdio je Trautmann.

Takvom prijedlogu kao nevažnom i odugovlačećem usprotivila se zamjenica Županijske državne odvjetnice u Velikoj Gorici, no i opunomoćenica oštećenika.

- Žrtva se od 2019. do srpnja 2021. liječila od raznih bolesti kod službenih liječnika, kako opće prakse tako i specijalista te posjedujemo kompletnu medicinsku dokumentaciju koju ćemo dostaviti u spis - kazala je pravna zastupnica obitelji ubijenog Tonyja.

Ostale dokazne prijedloge obrane za saslušanjem novih svjedoka vijeće je odbilo.

Stigli su podaci i o prelascima granica RH za žrtvu i Trautmann od 2. prosinca 2021. do 12. veljače 2022. godine. Tako je MUP-ova Uprava za granicu evidentirala jedan njihov zajednički izlazak iz RH na graničnom prijelazu Bregana 2.12.2021. i jedan ulaz u RH 25.1.2022.

Podsjetimo, bivše supružnike velikogoričko tužiteljstvo tereti da su u veljači 2022., s tri udarca tupotvrdim predmetom, usmrtili Tonyja. Zločin su počinili, smatra tužiteljstvo, kako bi prikrili nezakonitu prodaju nekretnine Tonyja Gerarda u Dubrovniku za 400.000 eura.

Šnajder je, smatraju, prvo sredinom prosinca 2021. godine krivotvorila punomoći kojima je žrtva ovlašćuje da proda njegove nekretnine u Dubrovniku te je sastavila lažni ugovor o doživotnom uzdržavanju žrtve, prema kojem u trenutku njegove smrti sve njegove nekretnine u Dubrovniku i sav novac pripadaju njoj. S tim lažnim dokumentima Trautmann i Šnajder prodali su Gerardov poslovni prostor u Dubrovniku zbog čega Šnajder terete i za krivotvorenje.

Taj se postupak protiv nje vodio na Općinskom sudu u Dubrovniku, no spojen je s ovim u Velikoj Gorici.

Kako bi prikrili zločin, navodi tužiteljstvo, zakopali su tijelo žrtve u šipražju blizu glavne ceste u Domaslovcu, odakle je 23. veljače 2024. Trautmann, u dogovoru sa Šnajder, dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s te lokacije u šumski predio na jezeru Orešje. Tamo je ranije pripremio rupu u koju je ubacio kosti i prekrio ih raslinjem ne znajući da istražitelji tajno prate svaki njegov korak.

Nije znao da istražitelji dronom tajno prate svaki njegov korak, a te snimke pregledavale su se u sudnici velikogoričkog suda.

DNK analiza potvrdila je da ekshumirane kosti pripadaju upravo Tonyju Gerardu nestalom 22. veljače 2022. godine.

- Kosti su pronađene na dvije različite lokacije te je u takvim slučajevima uobičajeno da se dio manjih kostiju ne nađe jer mogu biti zagubljene tijekom premještanja kosti ili ekshumacije. Niti na jednoj kosti osim lubanje nisu utvrđene ozljede povezane s trenutkom smrti - pojasnila je sudsko-medicinska vještakinja na jednom od ranijih ročišta.

Oboje tvrde da nisu krivi, a obrane na sudu još nisu iznijeli.