Učenici dva razreda Prometne škole na nastavi do 26. lipnja, nastavnici opomena pred otkaz

Učenici dva prva razreda Prometne srednje škole u Rijeci moraju biti na nastavi do 26. lipnja, iako je nastavna godina završila 16. lipnja. Do te je situacije došlo zbog toga što nastavnica koja im je trebala držati dva modula u stručnoj nastavi (po novoj strukovnoj reformi) nije odradila svoj posao, te nastava nije mogla biti završena do 16. lipnja, piše Novi list. Roditelji su se zbog toga požalili medijima, smatrajući da su im djeca zakinuta zbog organizacijskih propusta škole. Tvrde i kako nisu bili obaviješteni o ovom razvoju situacije, te nisu sigurni da je sve po zakonu.

Zabrinuti su i jer se, kako kažu, učenicima govori da neće dobiti svjedodžbe. Nastava za dva neodrađena modula provodi se online. S ravnateljicom Mirom Žepinom razgovarali smo o tome što se događa. Navedena nastavnica (podaci poznati redakciji), koja je pripravnica, na početku školske godine dobila je zaduženje nastave kao i svi ostali nastavnici, kaže Žepina.

Po novom sustavu nastave u strukovnim školama, stručni predmeti provode se kroz module koji ne traju od početka do kraja godine, već se provode kroz godinu. Nastavnica je dobila za odraditi dva modula pred kraj godine. No, kad su moduli došli na red, rekla je da ih neće raditi jer joj je to preveliko opterećenje (satnice).

- Za te module ona je cijelu godinu dobivala plaću, kao i svi drugi nastavnici. Moduli, odnosno učenje temeljeno na radu, vođeno učenje, te samostalni rad, boduju se CSVET bodovima, te se provode prema unaprijed napravljenom planu. Naravno, tijekom godine je bilo izmjena, nastavnici su bili bolesni, neki su otišli, no sve smo pokrivali i nastava bi bila realizirana do 16. lipnja, da nije došlo do ovoga. Naime, kad je došao red da odradi ove module, nastavnica je rekla da joj je to puno sati i da ne želi raditi. Tri puta je išla na bolovanje, na bolovanju je i sad, a propuste je imala i tijekom godine, nije poštivala raspored. Jednostavno nismo uspjeli pronaći zamjenu da se nastava završi do 16. lipnja - ističe ravnateljica.

Na upit jesu li učenicima ovime prekršena prava, ili bilo koji zakon, ona tvrdi da nije.

- Prema Pravilniku o početku i završetku školske godine, Članak 6., strukovne škole u kojima se veći dio nastave provodi u obliku učenja temeljenog na radu ili koji imaju stručnu praksu, mogu imati i drukčiji raspored odmora, odnosno, nastava može završiti kasnije. Učenici će s online nastavom završiti 26. lipnja, a za taj datum ionako je planirana sjednica nastavničkog vijeća na kojoj ćemo potvrditi sve svjedodžbe. Svi učenici svjedodžbe će dobiti 29. lipnja, tako da nitko neće biti zakinut - ističe Marija Žepina.

Ona ističe kako je kolektiv njezine škole kompaktan, te se poštuju pravila međuljudskih odnosa koje je ova zaposlenica višestruko prekršila. Stoga će joj biti uručena opomena pred otkaz.

Ravnateljica kaže i kako su roditelji o svemu bili obaviješteni na dva roditeljska sastanka mjesec dana prije kraja školske godine. No oni tvrde drugačije.

- Posebno ističemo da je na roditeljskom sastanku 2. lipnja roditeljima izričito rečeno da neće biti online nastave, te da nastavna godina za učenike završava 12. lipnja. Stoga smo iznenađeni naknadnom odlukom o online nastavi koja je uvedena od 15. lipnja, bez službene obavijesti roditeljima - kazali su za Novi list.

Istaknuli su i kako se "odgovornost za nastalu situaciju prebacuje na profesoricu koja izvodi navedeni modul, dok se uloga osobe odgovorne za izradu rasporeda više ne spominje".

- Smatramo da je potrebno jasno utvrditi odgovornost kako bi se izbjegle nejasnoće i neopravdano prebacivanje krivnje. Želimo naglasiti da roditelji ne stvaraju problem niti oko online nastave niti oko nadoknade sati, već traže pravovremene, jasne i službene informacije o promjenama koje se tiču obrazovanja njihove djece - dodaju roditelji koji traže da im se dostavi službena pisana obavijest o online nastavi, te da im se pojasni razlog nastanka manjka sati modula.