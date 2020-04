Učenici osnovne škole Prečko videom zahvalili svim herojima

Javila nam se učiteljica Suzana Mikulec iz osnovne škole Prečko i proslijedila videosnimku na kojoj njeni učenici 3.c razreda zahvaljuju svim herojima koji se bore protiv korone virusa.

Ispričala nam je kako je na ideju došla jer je i njoj trebala podrška u virtualnoj online učionici i shvatila kako bi trebali nekako zahvaliti i podržati liječnike, ministra Beroša, ravnateljicu Markotić i mnoge ostale koji su na prvom udaru u borbi protiv ovog virusa.

- Ideju sam stvorila u roku dva sata, poslala sam svim roditeljima u WhatsApp grupu i na mail da vidim da li se oni slažu sa time. Skoro svi su se složili i odobrili moju ideju te slali i svoje neke ideje, oni koji nisu, njihova djeca taj put nisu ušla u videorazgovor - ispričala nam je učiteljica.

Složila je par rečenica zahvale i proslijedila u grupu, netko od roditelja se nadovezao i priložio svoju ideju koju su na kraju sastavili i proslijedili učenicima. Svatko od učenika je imao svoj dio koji je rekao u videu kako bi svi sudjelovali u zahvali.

U roku 45 minuta snimili su video, učenici su izvježbali par puta, a na papiru su imali napisano što trebaju reći.

- Sve se brzo odvijalo, roditelji su odmah pristali i domah smo se bacili na posao da snimimo video što prije i po mogućnosti dođemo do medija i proširimo svoju zahvalu! Znamo kako je nama kada moramo virtualno obavljati svoj posao, pogotovo mi koji se ne znamo najbolje služiti time, poput mene koju je korona natjerala na služenje internetom i novim učenjem. U to dolazi aplikacija Zoom koja nam je puno pomogla i omogućila 'virtualnu učionicu', pa smo htjeli napraviti 'virtualnu kulturu' odnosno gestu u kojoj zahvaljujemo kao što su svi ostali radili do sada - nadodala je učiteljica Suzana.

