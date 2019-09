Učenici stavili spermu učiteljici u hranu, cijelu 'spačku' snimali

Dvojica učenika srednje škole u američkoj školi Olentangy Hyatts u Delawareu još su u svibnju svojoj učiteljici podmetnuli spermu u hranu, a sada su dobili kaznu - oboje po 30 dana moraju provesti u maloljetničkom zatvoru i odraditi 100 sati dobrotvornog rada.

Učenici osmog razreda snimili su video na kojem se vidi kako na satu kulinarstva stvarljaju spermu u hranu koju je kasnije kušala njihova učiteljica. Na tom su satu nastave, naime, učitelji trebali ocijeniti hranu koju su spremali učenici, piše Daily Mail.

Učiteljica se šokirala kada je doznala što su dječaci učinili, čak se išla testirati i na spolne bolesti.

- Ostala sam zatečena. Kako je nekome uopće to moglo pasti na pamet? Nisam imala odgovor na to pitanje, samo sam sjedila - šokirana. Zašto se to dogodilo? Zašto su izabrali mene? Osjećala sam se napadnuto - izjavila je tada nesretna žena.

Dodala je i kako joj se činilo da je do tog trenutka radila posao iz snova, ali da više nije isti osjećaj.

- Izgubila sam empatiju i mogućnost da u djeci vidim nešto dobro - poručila je.

Osim kazne suda i isprike koju su joj uputili, učenici će morati na psihološko savjetovanje te napisati pismo svojoj učiteljici. Uz sve to, suspendirani su iz škole, 15-godišnjak na 10 dana, a 14-godišnjak na pet.