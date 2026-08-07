UŽAS U TAJLANDU Učenik pucao po školi i ubio najmanje 6 ljudi. Njega su kasnije našli mrtvog

Najmanje šestero ljudi je poginulo, a 15 ih je ozlijeđeno u pucnjavi koja se u petak ujutro dogodila u srednjoj školi Debsirin Nonthaburi u predgrađu Bangkoka. Napadač, učenik te škole, pronađen je mrtav, a policija vjeruje da je počinio samoubojstvo. Incident je izazvao paniku i kaos.

Kaos u školi i potraga za napadačem

Foto: Chalinee Thirasupa

Pucnjava je počela oko 10 sati po lokalnom vremenu. Policija i hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, ogradile školu i započele evakuaciju prestravljenih učenika. Jedan od svjedoka, 18-godišnji učenik, rekao je kako je isprva mislio da se radi o petardama.

‌- Isprva nisam mislio da je pištolj. Čulo se mnogo pucnjeva: bang, bang, bang. Onda je nastala tišina, pa je opet počelo - rekao je.

Kontradiktorne informacije o žrtvama

Foto: Chalinee Thirasupa

Informacije o broju žrtava bile su cijeli dan kontradiktorne. Prvi izvještaji govorili su o dvoje mrtvih, no ministar obrazovanja Prasert Chantararuangthong kasnije je potvrdio četiri žrtve, uključujući učenike i nastavnike. Međutim, lokalni mediji su, pozivajući se na ured za prevenciju katastrofa, izvijestili o sedam mrtvih - tri učitelja, tri učenika i napadaču.

Ministar poziva na suzdržanost

Ministar obrazovanja Prasert Chantararuangthong obećao je brzu i sveobuhvatnu pomoć svima pogođenima te je izrazio sućut obiteljima žrtava. Uputio je snažan apel javnosti i medijima da ne dijele osjetljive materijale.

"Molim za suradnju građane i medije: suzdržite se od prosljeđivanja ili širenja osjetljivih slika, videozapisa ili informacija, posebno onih koje prikazuju preminule, ozlijeđene ili učenike, kao i neprovjerenih informacija, jer bi to moglo utjecati na prava i mentalno zdravlje obitelji", poručio je.

*uz korištenje AI-ja