Učenike diljem Hrvatske dijeli korak do upisa u srednju školu

Za oko 40.000 osmaša u Hrvatskoj danas je bio važan dan - točno u podne objavljene su konačne ljestvice poretka za upis u srednju školu. Kandidati su ostvarili pravo upisa u onaj program pored kojega im stoji zelena kvačica. No, ovime upisna procedura nije gotova, upis je još potrebno potvrditi dostavom upisnice i to samo do 9. srpnja do 18 sati.

Kandidatima za upise u kartici 'Moji rezultati' pojavila se opcija preuzimanja upisnice. Ona se printa i potpisuje, a osim učenika moraju je potpisati i roditelji odnosno skrbnici. Dokumenti, pa tako i upisnica, još se uvijek ne mogu potpisivati digitalnim potpisom. Također, upisnica nije opći dokument koji se može preuzeti s interneta, nego je jedina važeća ona koja se zasebno generira za svakog kandidata, a koju je moguće preuzeti u sustavu upisa u spomenutoj kartici.

Nakon što se potpiše, upisnica se ponovno učitava u sustav. Kako stoji u uputama CARNET-a, gumb 'Upisnica' otvara prozor u kojemu se nalazi gumb 'Učitaj' koji omogućuje dodavanje datoteke s računala. Datoteka se u sustav može dodati i povlačenjem u dio označen tekstom 'ili ispusti datoteku ovdje'. U

pisnicu je moguće učitati i putem mobitela, metodom 'povuci i ispusti'. U istoj, kartici 'Moji rezultati', se može i pratiti status upisnice. Prije isteka vremena za dostavljanje upisnica potrebno je provjeriti je li škola prihvatila upisnicu. Ako nije, pored statusa 'Odbijeno' piše razlog odbijanja i u tom je slučaju potrebno ponovo učitati i dostaviti upisnicu. Neke škole pozvale su učenike i da provjere popis svojih izbornih predmeta. Za neke strukovne škole nužno je sada priložiti i liječničku dokumentaciju.