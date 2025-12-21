Ni jedan posao nije važniji od toga da barem malo vremena ukrademo od njega i uložimo u odgoj naše djece, naše budućnosti, budućnosti svijeta
Učimo djecu od malih nogu da misle na druge, ponavljajmo to
U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj se bilježi stalan i zabrinjavajući trend porasta nasilja među djecom i mladima, s posebnim naglaskom porasta nasilja među osnovnoškolcima. Nasilje postaje sve okrutnije, društveno prisutnije i s težim posljedicama po cijelu generaciju i društvo. A kad se tako nešto desi, najčešće čujemo: Sve se to vuče od doma. I to je istina. Kućni odgoj, a pogotovo sam čin bavljenja djecom, kad roditelj ima dovoljno volje i vremena baš svaki dan za svoju djecu, to se ne može nadomjestiti ni usporediti ni s čim drugim. Roditeljsko srce puno ljubavi koje s djetetom razgovara, ispituje ga i sa zanimanjem sluša, uči ga empatiji i stavljanju u tuđe cipele, zlatna je poduka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+