<p>Adolescentica u dobi od 17 godina i 10 mjeseci primljena na hitni interni prijem na Križinama zbog zastoja srca i disanja. Nakon uspješno provedene reanimacije smještena u jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za dječje bolesti. Ona je imala pridružene kronične bolesti, a ustanovili smo da je bila Covid pozitivna, rekao je <strong>Veselin Škrabić</strong>, predstojnik klinike za dječje bolesti u Splitu, a povodom smrti splitske maturantice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Presica o smrti maturantice u Splitu</strong></p><p>Dodao je da su učinili sve da je spase.</p><p>Djevojka je, nastavila je dr. <strong>Branka Polić</strong>, pročelnica zavoda za intezivnu predijatriju, imala kronične bolesti, uključujući astmu.</p><p>- Njeno je liječenje nastavljeno u Zavodu za intenzivnu pedijatriju. Nakon uspješne reanimacije, ona je stabilizirana, ali nažalost, došlo je do smrtnog ishoda, unatoč liječenju jučer u 14.45. Djevojka je imala svoje kronične bolesti, ali isto tako ne možemo zanemariti i činjenicu da je bila Covid pozitivna. Dakle, vjerojatno je do smrtnog ishoda došlo između ostalog zbog njenih kroničnih bolesti uz infekciju Covid 19 - rekla je.</p><p>Na pitanje hoće li biti obdukcije, rekla je da će zadnju riječ dati struka.</p><p>Kao službeni razlog smrti navodi zastoj rada srca, ali podsjeća da se ne može zanemariti da je djevojka bila pozitivna na Covid.</p><p>Na upit je li moguće da maturantica nije imala nikakve simptome korone prije nego je završila u bolnici, dr. Polić navodi da je moguće.</p><p>- Ono što je iz anamneze nama poznato je to da je to popodne dobila temperaturu. U subotu popodne je dobila simptome - dodala je.</p>