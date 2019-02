'Učinit ćemo sve da ne poskupi odvoz komunalnog otpada'

Milan Bandić je osim najave da će se potrudit da otpad ne poskupi, najavio je i gradnju javnih garaža u centru Zagreba - onoliko koliko bude potrebno da promet u mirovanju bude optimalniji, ali da se još ne zna na kojim mjestima.

Rekao je kako je bitno da je suluda odluka njegove bivše stranke SDP-a da se zabrani u GUP-u gradnja garaža u centru grada, skinuta na Skupštini, čime su otvoreni uvjeti da se može projektirati.

Kad odredimo prioritet i projekt dovedemo do faze da ga želimo podijeliti s javnosti, onda ćemo vam to reći", odgovorio je Bandić na pitanje ide li Grad u izgradnju javnih garaža jer se govorilo o tri lokacije - ispod Arheološkog muzeja, Strossmayerovog trga i Hrvatskog narodnog kazališta (HNK).

Potvrdio je i da očekuje nove prelaske u svoju Stranku rada i solidarnosti.

- U krizi rada, solidarnosti, zajedništva, liderstva, projekata, odlučnosti, dosljednosti - ljudi traže treću opciju ili pravu opciju koja će omogućiti bolji život i čovjeka koji to može provesti. Da, očekujemo još ljudi koji će ojačati redove da to možemo demonstrirati ne samo u Zagrebu, nego u budućnosti i u cijeloj Hrvatskoj - poručio je Bandić.

Vezano za prelaske, Bandić je rekao da kad pređe neki zastupnik u drugu stranku, onda je to u tišini, a kad pređu neki zastupnici u njihov Klub, onda se spominju USKOK i DORH.

- To me neće preplašiti, ja nisam nigdje prešao, niti sam ikome išta nudio, niti ikoga snubio - poručio je.

Na pitanje je li ga netko vezano za te prelaske kontaktirao, Bandić je odgovorio da ne zna zašto bi ga kontaktirao. "Ja nigdje ne idem, ne znam zašto bi me kontaktirao. Ja sam slobodan građanin, ja se odazivam na sve pozive gdje me zovu, tako će biti i s tim, ali ne razumijem pitanje", rekao je Bandić te poručio novinarima neka pitaju one koji prelaze.

- Ni za kim ne trčimo, nikoga ne snubimo, nikome ništa ne nudimo, ali nikoga kvalitetnoga nećemo odbiti.

Zagrebački gradonačelnik je s novinarima razgovarao u palači Dverce gdje je s gradonačelnikom Daruvara Damirom Lneničekom potpisao Povelju o suradnji i prijateljstvu Grada Zagreba i Grada Daruvara.

