'Učit ćemo poduzetnike svemu vezanom uz zaštitu podataka'

Dvogodišnji projekt edukacije malih i srednjih poduzetnika oko zaštite podataka provodit će Agencija za zaštitu osobnih podataka, a u svemu sudjeluje i Sveučilište iz Bruxellesa

<p>Kako bi se podigla svijest o zaštiti osobnih podataka i pružila potpora srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s GDPR-om, pokrenuta je kampanja koju provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka s irskom Komisijom za zaštitu podataka i Sveučilištem Vrije iz Bruxellesa.</p><p>Projekt koji traje od ožujka ove godine sve do ožujka 2022. sufinancira Europska komisija, a trenutno se provodi anketa među srednjim i malim poduzetnicima.</p><p>- Što se tiče same ankete, odlučili smo produljiti razdoblje njezine provedbe ankete, zbog specifične situacije u kojoj se nalazimo zbog COVID-19 epidemije. Želimo prikupiti što veći broj anketnih upitnika kako bismo stekli bolju sliku o trenutnoj svijesti o zaštiti podataka među srednjim i malim poduzetnicima te utvrdili njihove potrebe i kako im na najbolji mogući način pružiti potporu prilikom usklađenja poslovnih procesa s Općom uredbom - navode iz Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).</p><p>U rujnu će objaviti cjelovito i detaljno izvješće, ali i analizu provedene ankete. Osim ankete planirane su edukacije i seminari koji će se organizirati u regionalnim središtima diljem Hrvatske i Irske, izrada priručnika i smjernica za usklađivanje s GDPR-om te među ostalim i dvije međunarodne konferencije s ciljem širenja znanja o Općoj uredbi te prezentiranja rezultata projekta cjelokupnoj javnosti.</p><p>Jedna konferencija planirana je u Zagrebu, a druga u Irskoj, a datume će naknadno definirati. U planu je i izrada animiranog promotivnog spota te web stranice s interaktivnim materijalima i alatima za pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom, napominju u AZOP-u.</p><p>Ovisno o epidemiološkoj situaciji, sa savjetodavnim aktivnostima plan je početi u rujnu, a tad je planirana i objava većine edukacijskih materijala koji će besplatno biti dostupni na web stranicama samog projekta. Tad će objaviti i termine edukacija, koje će biti besplatne za sve mikro, srednje i male poduzetnike koji se prijave.</p><p>Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno GDPR, od 25. svibnja 2018. obvezujuća je za sve zemlje Europske unije, a cilj same uredbe je usklađivanje i zaštita temeljnih prava i sloboda građana u vezi s obradom osobnih podataka, ali i omogućavanje slobodnog protoka osobnih podataka između država članica.</p>