Učitelje podržava i Njemačka: 'Tjedno rade četiri sata više!'

Sindikat hrvatskih učitelja predstavlja i istraživanje o kvaliteti sustava osnovnog obrazovanja u Hrvatskoj, u kojem je sudjelovalo 6494 učitelja, pomoćnog osoblja, stručnih suradnika, administrativnog osoblja, tajnika, ravnatelja te pomoćnika u nastavi.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njih 85 posto radi u jednoj školi, 12 posto u dvije, a oko 3 posto u tri ili više škola. Učitelji te upravljačko i administrativno osoblje rade u prosjeku 4 sata više nego što im je propisano.

Foto: Facebook

Prema ugovoru, tjedni broj sati je 40, a učitelji tjedno rade 44 sata, upravljačko i administrativno osoblje 43,7, stručni suradnici 40,5, pomoćno osoblje 39,9 sati. Dio zaposlenika osnovnih škola, 21 posto, naveo je da ima redoviti ili povremeni profesionalni angažman na nekom drugom plaćenom poslu, a u najvećem broju dodatni posao rade učitelji, ravnatelji i stručni suradnici.

Prema ovom istraživanju, 82,5 posto učitelja i 79,2 posto stručnih suradnika ima primanja od 5000 do 7000 kuna, a malo veća ostvaruju ravnatelji, njih 95,2 posto ima primanja od 7000 do 11.000 kuna. Niža primanja ima administrativno-tehničko osoblje, od 4000 do 6000 kuna, a najniža ostvaruje pomoćno osoblje, od 2000 do 4000 kuna.

Foto: Facebook

Poteškoće u održavanju kućanstva s trenutačnim mjesečnim primanjima ima 64 posto učitelja.

U isto vrijeme, dijaspora šalje svoju podršku hrvatskim prosvjetarima u štrajku, a najviše poruka podrške došlo je iz Njemačke.

Foto: Facebook Foto: Artist-freed

Foto: Facebook Foto: Facebook

Tema: Hrvatska