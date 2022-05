Učiteljica se seksala s učenicom, muž prijavio ravnatelju nakon što je pronašao šifrirane poruke

Škola u Pennsylvaniji pod povećalom je nakon što su otkrivena dva uznemirujuća slučaja vezana za školski zbor.

Jedan je onaj Jonathana Priana (37), bivšeg šefa zbora koji je neprikladno dirao učenike i učenice po stopalima, a drugi je nastao nakon što je na njegovo mjesto došla 26-godišnja Olivia Ortz. Koja je spavala s maloljetnom učenicom (17).

Udana učiteljica optužena je da je iskoristila maloljetnicu u školi u Wilmingtonu. Za sve se saznalo nakon što je Olivijin suprug pronašao čudne poruke na ženinom telefonu. Ispalo je da su to šifrirane poruke koje je Olivia izmjenjivala s učenicom (17), koja je dolazila kod nje doma kad supruga nije bilo. I suprug je radio u istoj školi. No dok je on bio u smjeni, Olivia je bila doma s učenicom.

Stotine poruka u mobitelu: 'Volim je'

Škola ju je suspendirala 9. svibnja, a policija je odmah izdala nalog za uhićenjem. Bilo je to u petak. No Olivia se nije odmah predala. U nedjelju je još pjevala na koncertu da bi se u ponedjeljak javila u policijsku postaju.

Policajci su u njezinom mobitelu pronašli preko stotinu poruka u kojima se dopisivala s učenicom koja je istražiteljima rekla da je više puta imala odnose s učiteljicom. Učenica je priznala i da je nakon što je sve otkriveno otišla kod Olivie doma kako bi je utješila.

Za diranje po stopalima čeka suđenje

Istražiteljima je rekla da se dopisivala s učiteljicom i nakon što su podigli optužnicu jer je zaljubljena u nju. Učiteljica je u pritvoru, jamčevina je 150.000 dolara.

Suđenje prethodniku koji je dirao učenike i učenice po stopalima počinje u lipnju.



Najčitaniji članci