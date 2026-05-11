Učiteljica seksualno zlostavljala učenika u ormaru! Evo detalja slučaja koji je šokirao Ameriku

Maris Nichols, 25-godišnja profesorica biologije u srednjoj školi Alexander u Douglasvilleu u Georgiji, uhićena je pod teškim optužbama za seksualno zlostavljanje jednog od svojih učenika. Prema navodima istražitelja, jedan od navodnih seksualnih odnosa dogodio se unutar ormara na posjedu same škole. Profesorica je privedena u petak, a ured šerifa okruga Douglas potvrdio je da se suočava s dvije točke optužnice za kazneno djelo seksualnog napada od strane osobe s nadzornim ili stegovnim ovlastima. Incident je pokrenuo hitnu internu istragu unutar školskog okruga i doveo do suspenzije profesorice, piše New York Post.

Objavili detalje mučnog slučaja

Prema nalogu za uhićenje do kojeg su došli američki mediji, istražitelji tvrde da je Nichols imala spolni odnos s istim učenikom u najmanje dva navrata u razdoblju od samo dva tjedna. Prvi navodni incident zbio se 23. travnja u ormaru smještenom između učionica u srednjoj školi Alexander.

Drugi navodni napad dogodio se nekoliko dana kasnije, 2. svibnja, unutar automobila marke Hummer koji je bio parkiran na prilazu jedne kuće u stambenom naselju u Douglasvilleu.

Trenutačno nije poznato kome pripada vozilo niti u čijem se vlasništvu nalazi kuća ispred koje je bilo parkirano. Istraga o tim detaljima još uvijek je u tijeku.

Reakcija škole i istraga

Uprava školskog okruga Douglas oglasila se priopćenjem upućenom roditeljima, u kojem je izrazila duboku zabrinutost zbog optužbi. Naveli su kako je škola odmah po saznanju o navodnom nedoličnom ponašanju pokrenula istragu te da Nichols više ne radi u školi.

Njezin profil u međuvremenu je uklonjen sa službene internetske stranice škole.

"Sigurnost učenika najviši je prioritet okruga. Navodno ponašanje je neprihvatljivo i krši profesionalne standarde kojih su se svi zaposlenici dužni pridržavati", stoji u pismu školskog okruga.

Potvrdili su i da u potpunosti surađuju s lokalnim i državnim policijskim tijelima te su sve daljnje upite preusmjerili na ured šerifa.

Radila kao trenerica

Prema njezinom profesionalnom profilu na mreži LinkedIn, Maris Nichols započela je raditi u srednjoj školi Alexander u travnju 2023. godine kao voditeljica školskog nogometnog tima. Samo mjesec dana kasnije, u svibnju 2023., zaposlena je i kao profesorica biologije te je istovremeno obavljala obje funkcije.

Zanimljiv je podatak da je Nichols diplomirala na Sveučilištu Liberty, privatnom evangeličkom kršćanskom sveučilištu poznatom po iznimno strogim pravilima ponašanja.

Prema pravilniku objavljenom na njihovoj stranici, od studenata se očekuje "suzdržavanje od seksualnih aktivnosti izvan biblijski određenog braka".

Maris Nichols trenutno se nalazi u pritvoru u zatvoru okruga Douglas. Nakon saslušanja putem videoveze, određena joj je jamčevina u iznosu od 40.000 dolara. U slučaju da uplati navedeni iznos, branit će se sa slobode do početka suđenja.

*uz korištenje AI-ja