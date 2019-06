Učiteljica spavala s učenikom, dok je drugi morao 'stražariti'

Bivša profesorica Brittany Zamora (28) iz Arizone rekla je da se osjeća krivom na optužbe da je spavala s maloljetnikom (13). Optužena je za spolni odnos maloljetnikom, zlostavljanje i spolni odnos na javnom mjestu.

Zamora je predavala šestom razredu u školi Las Bricas Academy i uhićena je u ožujku 2018. U optužnici stoji da je više puta imala spolni odnos s maloljetnikom u učionici, a jednom prilikom i pred još jednim učenikom koji im je "držao stražu". Sve su otkrili roditelji maloljetnika s kojim je spavala.

Arizona teacher pleads guilty to sexually abusing teen student: GOODYEAR, Ariz. — A former elementary school teacher in the Phoenix area has been convicted of sexually abusing a 13-year-old student. Brittany Zamora, 28, pleaded guilty Monday to charges… https://t.co/aS9NoPTNrY pic.twitter.com/4V9sZsGwRf — wp-plugin.us (@PDFviewerForWp) 12. lipnja 2019.

Primijetili su da im se sin ponaša čudno pa su instalirali aplikaciju Sentry Parental Control koja je pratila poruke djeteta i tražila sumnjiv sadržaj. Aplikacija detektira i neprikladan sadržaj na internetu.

Kada su počeli dobivati upozorenja, roditelji maloljetnika su odlučili razgovarati s njime, a on im je priznao da je imao spolni odnos profesoricom. Roditelji su bili shrvani.

- Njegovo djetinjstvo je gotovo. Pa on tek ima 13 godina - rekao je dječakov otac za Daily Mail. Dječakova pomajka plakala je kada je sve pričala policiji.

- Rekli smo mu "samo nam trebaš reći istinu" i pokazali mu razgovor. "Tko je to? S kime to pričaš", pitali smo ga, a on je rekao: "s profesoricom". Tada ga je moj suprug pitao što s njome radi i ima li odnose s njome. A on je odgovorio "da" - ispričala je uplakana pomajka.

Afera je počela kada je profesorica instalirala aplikaciju Class Craft i rekla učenicima da ju dodaju za prijateljicu jer joj je navodno bilo dosadno na satu. Njezine poruke dječaku su ubrzo postale ljubavne i počeli su imati spolne odnose, tvrdi tužiteljstvo. Dodali su kako se par jednom i neprimjereno dirao u učionici dok su ostali učenici gledali video.

U jednoj poruci Zamora je poslala učeniku da se želi "seksati s njime svaki dan bez prestanka". Često su imali takve razgovore preko aplikacije.

Zamora: Što radiš?

Učenik: Razmišljam o tebi.

Zamora: Oh, srce! Želim da si tu uz mene

Učenik: Želim te, mala. Kad ćemo se opet j***ti?

Zamora: Tako te jako želim! Kada god možemo, znaš da sam ja za

Učenik: Želim te j***ti toliko jako, sve dosad mi nije bilo dovoljno

Zamora: Ni meni, srce! Želim te svaki dan bez stajanja

Goodyear teacher Brittany Zamora, 27, being walked into jail after accused of having sexual relationship with 13 yr. old student at Las Brisas Academy #abc15 pic.twitter.com/B4qM3nMniv — Kim Tobin (@KimTobinNBCLA) 23. ožujka 2018.

U idućim porukama mu se povjerila da će dati otkaz kako bi njih dvoje mogli biti zajedno. Na suđenju je otkrila kako je dva puta otišla do dječakovih bake i djeda kako bi imali odnose u njezinom autu dok je njezin suprug bio na pecanju. Imali su oralni seks prije nego što je njezin suprug nazvao da je krenuo kući.

Razmjenjivali su eksplicitne fotografije uključujući nju u donjem rublju, a dječak joj je često pisao ljubavne poruke.

Bez obzira na sve, suprug ju i dalje podupire.

- Neću o tome s vama. Brittany je odrasla. Ona je najbolja, najbolja osoba koju znam - rekao je medijima. Kada su dječakovi roditelji rekli da će sve prijaviti policiji, suprug Daniel ih je zvao i molio da to ne rade. Branio ju je. U vezi su otkako su imali 16 godina, a u braku od 2015. Nemaju djece.

Prijeti joj 44 godine zatvora, no zbog žalbe koju je uložila najvjerojatnije da će dobiti 20 godina.