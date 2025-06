Učiteljice, veterinarke, kućanice i majke: Zbog njih Kijev mirnije spava. Ovo su 'Vještice iz Buče'

One su veterinarke, učiteljice, doktorice, pedikerke, kućanice... Djeluju kad padne mrak, kad nebo ispune ruski dronovi. One su dobrovoljna protuzračna jedinica Ukrajine zadužena za čuvanje neba nad Kijevom i okolicom, one su ponosne "Vještice iz Buče"...

Jedinica "Vještice iz Buče" djeluje u sklopu Dobrovoljne formacije teritorijalne zajednice Ukrajine (DFTH). Smjene rotiraju svaka tri dana, kako bi ove dame (i poneki muškarac) mogle uskladiti obrambene dužnosti s poslom i obiteljskim životom. Pa im je tako normalno da noću ruše ruske dronove, a ujutro, naprimjer, drže nastavu ili liječe pacijente. Ne primaju nikakvu plaću ni beneficije od države zbog sudjelovanja u obrani svoje domovine, pisao je Euromaidan.

Foto: Miguel Candela

"Vještice" imaju, ovisno o izvoru, oko 100 ljudi u jedinici. Gotovo pa nema muškarca, nekih 80 do 90 posto su žene, često u 50-im godinama... Muškarci su poslani na bojišnicu, puno 'Vještica' izgubilo je svoje voljene tijekom ruske opsade Buče u prvim danima rata kad su počinjeni neki od najgorih zločina. Mrtvih tijela bilo je posvuda...

Tajani (41) u Buči je 2022. godine ubijen suprug koji je ostavio karijeru u novinarstvu kako bi branio Ukrajinu. Kasnije je poginuo i suprugov brat. Majka joj je preminula zbog prevelikog stresa. Njezin stan i dom njezinih roditelja su uništeni. U samo nekoliko tjedana ostala je gotovo bez svega...

Tijekom dana radi kao kontrolorka vodovodnog sustava, sama odgaja 14-godišnje dijete...

- Moje djelovanje u 'Vješticama' je dio mojeg oporavka. Osjećam se kao da živim za nešto - kaže Tajana, koja kaže i kako se susrela s predrasudama dijela okoline jer se odlučila braniti domovinu.

- Govore mi da sam glupa i da je moj 'glavni' posao važniji od zaštite države. Od takvih ljudi se odmah okrećem, zaštita države je najvažnija stvar. Ne shvaćaju da ako nema sigurnosti, nema ni osnovnog posla. Ako nema Ukrajine, neće biti posla, neće biti života. Zahvaljujući nama ljudi mogu mirno spavati i imati svakodnevne živote - kazala je Tajana za Frontliner.

Sve je više dronova za obaranje, često lansiranih iz Rusije u valovima, s ciljem preopterećenja glavne protuzračne obrane prije raketnih napada. Ukrajina najbolju opremu šalje na bojišnicu, a ostatak jedinica koristi što ima, no Vještice su u posljednjih nekoliko mjeseci oborile više ruskih dronova, pisao je BBC.

Foto: Miguel Candela

- Pod okupacijom sam osjećala potpunu besmislenost svog postojanja. Nisam mogla pomoći nikome, ni sebi. Željela sam naučiti koristiti oružje kako bih barem bila od koristi. Kad sam počela trenirati, napokon sam osjetila olakšanje. Nikada više neću samo sjediti i biti žrtva - kaže Anja (52), koja radi u uredu kad ne sudjeluje u obrani Ukrajine.

Vještice vikendima prolaze vojnu obuku. Vježbaju sve vještine potrebne kako bi obranile i zaštitile Ukrajinu, neke su se u novoj branši pokazale izvrsne, druge nešto manje izvrsne, ali sve imaju jedan cilj. Slobodnu i sigurnu Ukrajinu.

Foto: Profimedia

- Kad obučete uniformu, vi niste više muškarac ili žena. Vi ste borac. Preuzeli ste odgovornost za sebe, za svoju državu, za ljude koje štitite - kaže u razgovoru za ukrajinske medije jedna članica 'Vještica'. Njihovi zapovjednici kažu kako zbog njihova djelovanja Kijev i okolica mogu mirnije spavati...

Među damama vlada dobra atmosfera. Velika su podrška jedna drugoj...

- Je li strašno? Da, je! Ali i rađanje je strašno, a to sam triput napravila - kazala je za BBC učiteljica matematike Ina.

- Dečki su na bojišnici, a mi smo ovdje. Što to Ukrajinke ne mogu? Možemo sve! - dodaje s ponosom Ina.

Foto: Profimedia

- Imam više od 50 godina, 100 kilograma, ne mogu trčati. Mislila sam da će me odbiti, ali su me primili - govori 51-godišnja veterinarka Valentina...

Puno njezinih bližnjih ubijeno je tijekom ruske agresije. To ju je potaknulo na djelovanje.

- Život se promijenio, svi naši planovi su uništeni. Ali ovdje smo da ubrzamo kraj ovog rata - poručuju za kraj 'Vještice'...