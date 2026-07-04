Učiteljici 33 godine zatvora za silovanje učenika. Otkriveni potresni detalji sa suđenja

Adriana Rullan (30), bivša učiteljica u osnovnoj školi Gonzalez u Laredu, Teksas, osuđena je na 33 godine zatvora zbog kontinuiranog seksualnog zlostavljanja učenika koji je u to vrijeme imao samo 13 godina, piše People.com.

Detalji stravičnog slučaja

Porota okruga Webb proglasila je Adrianu Rullan krivom po sve tri točke optužnice, a sutkinja 341. okružnog suda Becky Palomo izrekla je kaznu u otvorenoj sudnici. Rullan je dobila 33 godine zatvora za najteže kazneno djelo, kontinuirano seksualno zlostavljanje djeteta mlađeg od 14 godina. Uz to, izrečene su joj i kazne od 13 godina zatvora za nedoličan odnos s djetetom te deset godina za neprimjerenu vezu između prosvjetnog radnika i učenika.

Sve kazne služit će se istovremeno, što znači da će u zatvoru provesti ukupno 33 godine. Sutkinja joj je također naložila plaćanje novčane kazne od 20.000 američkih dolara. Nakon izricanja presude, Rullan je odmah odvedena u pritvor kako bi započela izdržavanje kazne u teksaškom zatvorskom sustavu. Znakovito je da je poroti, nakon što su saslušali svjedoke i pregledali desetke dokaza, trebalo manje od dva sata da donese jednoglasnu odluku o krivnji, što svjedoči o težini i jasnoći predstavljenih činjenica.

Tužitelji su tijekom suđenja naglašavali kako ovaj slučaj predstavlja jednu od najgorih izdaja povjerenja te su tražili dugotrajnu zatvorsku kaznu, dok je njezina obrana tražila blažu kaznu, tvrdeći da zaslužuje priliku za rehabilitaciju.

"Gotovo sam izgubila sina zbog tebe"

Tijekom ročišta za izricanje kazne, sudnicom su odjekivala potresna svjedočanstva žrtve i njegove majke, koja su jasno dočarala razornu štetu koju je Rullan prouzročila. Dječak, koji je u vrijeme zlostavljanja imao 13 godina, hrabro je stao pred porotu i opisao kako mu je zlostavljanje oduzelo prijatelje, samopouzdanje i gotovo ga stajalo života.

Govorio je o neprestanoj borbi s depresijom i anksioznošću te o trenucima kada se osjećao potpuno beznadno. Njegova majka se izravno obratila osuđenoj učiteljici, okrivljujući je za psihičke probleme svoga sina.

​- Gotovo sam izgubila sina zbog tebe. Bio je samo 13-godišnji dječak. Potpuno si ga promijenila - rekla je majka, dodajući kako vjeruje da je Rullan bolesna i manipulativna osoba koja ne bi smjela dobiti priliku da naudi ijednom drugom nevinom djetetu.

Opisala je kako je morala ići sa sinom na svaku terapiju i pregled, vrijeme koje je, kako je rekla, radije provela s njim na drugačiji način.

Istraga koja je dovela do uhićenja Adriane Rullan započela je 27. studenog 2023. godine, nakon što su roditelji zlostavljanog dječaka kontaktirali policiju školskog okruga United Independent i prijavili sumnje u neprimjeren odnos između njihovog sina i učiteljice. Rullan je uhićena već sljedećeg mjeseca, nakon što su istražitelji proveli forenzičku analizu dječakovog mobilnog telefona.

Prema priopćenju ureda okružnog tužitelja okruga Webb, upravo je digitalna forenzika pružila ključne dokaze. Naime, oporavljena elektronička komunikacija dokumentirala je prirodu i opseg veze te pružila značajne dokaze o seksualnom zlostavljanju navedenom u optužnici". Tijekom dvodnevnog suđenja tužiteljstvo je pozvalo šest svjedoka i predstavilo desetke dokaznih materijala, uključujući fotografije, videozapise i tekstualne poruke razmijenjene između učiteljice i učenika.

Unatoč nepobitnim dokazima, Rullan se na sudu izjasnila da nije kriva ni po jednoj točki optužnice.

Slučaj Adriane Rullan, iako šokantan, nažalost nije usamljen i samo je posljednji u nizu primjera koji ukazuju na zabrinjavajući problem zlouporabe položaja i povjerenja od strane prosvjetnih radnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Gotovo istovremeno, javnost je potresao i slučaj iz Kalifornije, gdje je bivša učiteljica Jacqueline Ma, koja je paradoksalno samo godinu dana ranije proglašena jednom od najboljih prosvjetnih radnica okruga San Diego, osuđena na kaznu od 30 godina do doživotnog zatvora zbog seksualnih zločina nad dvojicom svojih učenika.

Slični slučajevi zabilježeni su i u drugim saveznim državama, od New Hampshirea do Floride, gdje su osobe kojima je povjerena briga i obrazovanje djece iskoristile svoj autoritet za predatorsko ponašanje.

*uz korištenje AI-ja