Učiteljicu optužili da je spavala s 14-godišnjim učenikom, a muž je brani: 'Moja žena je nevina!'

Melissa Rockensies, 33-godišnja profesorica na Akademiji umjetnosti i znanosti Corona u New Yorku optužena je za silovanje 14-godišnjeg dječaka u njenom automobilu.

- Moja žena je nevina. Ona je majka troje djece. Ona ih jako voli. Ona je i veliki dio zajednice u svojoj školi. Svi je podržavamo. Kažemo da je nevina. Neću dalje objašnjavati zašto - rekao je njezin suprug William Rockensies.

Učiteljica se sa žrtvom sastajala u njenom automobilu

Melissa Rockensies, koja je u utorak navečer puštena kući bez jamčevine, a izjasnila se da nije kriva.

Učiteljica je žrtvi navodno počela slati seksualno eksplicitne poruke putem društvenih medija u srpnju prošle godine, dok je ona bila jedna od savjetnika u ljetnoj školi, priopćili su tužitelji.

Foto: Facebook

Navodno seksualno zlostavljanje počelo je dva mjeseca kasnije nakon što se počela sastajati s dječakom u svom automobilu u blizini škole. Optužena je za seks s navodnom žrtvom u automobilu barem jednom tjedno od listopada prošle godine do prošlog mjeseca, navodi se u kaznenoj prijavi protiv nje. Istražitelji su došli do snimaka Instagram poruka koje je učiteljica navodno razmjenjivala s maloljetnim dječakom, a u kojima se detaljno opisuje njihov seksualni odnos. piše New York Post.

Rockensies je navodno otišla svom ravnatelju početkom srpnja kako bi prijavila da joj je učenik prijetio da će upucati nju i njezinu djecu ako ne iskašlja skoro 5 tisuća eura, rekli su policijski izvori.

Nije jasno je li Rockensies rekla ravnatelju zašto ju je učenik navodno pokušavao iznuditi. Kasnije je učenik e-poštom poslao ravnatelju snimke svojih navodno seksualno eksplicitnih razgovora s učiteljicom i optužio ju da je imala seks s njim.

Ravnatelj je naknadno prijavio optužbe gradskom Odjelu za obrazovanje, rekli su izvori.

Učenik je pokušao iznuditi novac od nje?!

- Ove uznemirujuće optužbe predstavljaju zlouporabu ovlasti i izdaju povjerenja koje učenici i roditelji imaju u svojim školama - rekla je okružna tužiteljica Queensa Melinda Katz u izjavi u srijedu.

Rockensies je optužena za silovanje, kriminalni seksualni čin i nanošenje štete djetetu mlađem od 17 godina.

Bude li osuđena, prijeti joj do sedam godina zatvora.