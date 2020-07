- Pobjeda je bila vi\u0161e od o\u010dekivane, ovo je povijesni rezultat u 4. izbornoj jedinici, nismo jo\u0161 ni svjesni koliko je ovo velika politi\u010dka pobjeda bila. Euforije i slavljenja nema iz dva razloga. Nastavljamo svoj posao, dobili smo potvrdu da smo dosad radili dobro i da idemo i dalje u tom smjeru. Ne\u0107e biti lako, treba sve \u0161to smo ispunili odraditi, to se mora napraviti i ispuniti onaj cijeli na\u0161 program koji je obe\u0107an javnost. Nema prostora za euforiju, vrlo brzo \u0107emo slo\u017eiti Vladu i po\u010dinjemo s novim projektima - rekao je Anu\u0161i\u0107 pa prokomentirao odgovornost i izazove koji \u010dekaju HDZ:

- Ho\u0107e li biti koalicije ili ne, vidjet \u0107emo u idu\u0107ih par dana, nismo zatvoreni za razgovore, ali smo zatvoreni za ucjene i nerealne zahtjeve. Kad govorimo o aferama, ja volim re\u0107i da stranka koja je najve\u0107a i koja samo dvaput nije obna\u0161ala vlast, naravno da se dogode i afere. Afere su se doga\u0111ale i doga\u0111at \u0107e se uvijek, uvijek postoje pojedinci koji \u0107e nastojati zloupotrijebiti poziciju. To nije samo stvar politike, to je stvar i tvrtki i op\u0107enito dru\u0161tva kao takvog. Nema opravdanja za to, klju\u010dno je da se detektiraju takvi ljudi i da ih se makne. Bitno je to re\u0107i da to nije stav stranke i da su to pojedinci i nadam se da ih vi\u0161e biti ne\u0107e, ali uvijek kad ste u poziciji da obna\u0161ate du\u017enost, normalno je da je najve\u0107a pozornost na vama. Radimo na tome...

Ovo su trebali biti neizvjesni izbori, je li pomogla i pandemija korona virusa:

- Ankete su pokazivale da \u0107e biti neizvjesno, ali pokazivale su i 11% neizvjesnih, a onda su oni glasali za HDZ. Korona? Niti smo je mi stvorili, ona je stigla kod nas, primjer kako se vodila bitka protiv korone je Hrvatska. Svi su koristili Hrvatsku kao odli\u010dan primjer, to je dokaz da smo spremni boriti se s kriznim situacijama, nemogu\u0107e je bilo tu koronu izmaknuti iz izbora. Na taj na\u010din je ona bila i tema izbora, komentiralo se da je zloupotrebljavamo, ne znam kako je to mogu\u0107e ako smo se pokazali sposobnima. Mislim da je najve\u0107i razlog ovakve pobjede nedostatak kvalitete na drugoj strani. Kad govorimo o tre\u0107oj opciji, pri\u010da koja je uvijek u Hrvatskoj je taj tre\u0107i put. Ali ova je pri\u010da bila prazna, puna demagogije i floskula. Ja ina\u010de nisam populist, mrzim populizam, a upravo je to bio presjek te njihove kampanje. Ljudi znaju da su pred nama veliki izazovi i da se populizmu ili pak nesposobnim ljudima ne smije dati na Banske dvore.

- Vili Bero\u0161 je dobio toliko preferencijalnih glasova jer se pokazao kao ministar koji je izuzetno simpati\u010dan i koji je stru\u010dno odradio sve \u0161to je trebalo.\u00a0

Brojni su htjeli sudjelovati u Vladi, mislite li da su bira\u010di prozreli da oni nisu dostojni toga i da je bolje pustiti vas da odradite sami svoj posao?

- Najve\u0107i spektar obuhva\u0107a HDZ. To je desni centar. Pojavom Domovinskog pokreta i Mosta, Most je imao svoju \u0161ansu i prokockao ju je na najgori na\u010din, oba dva puta se pokazalo da nisu bili u pravu zbog toga. Isklju\u010divost je njihov najve\u0107i problem. Domovinski pokret krenuo je iz Slavonije, htio sam imati \u0160koru kao protukandidata da se su\u010delimo i prokomentiramo. Dugo sam u politici, mogu prepoznati pravu stvar od falsifikata, a to sam i prepoznao. Oni su sami rekli da ne\u0107e nikad s HDZ-om, a ve\u0107 sino\u0107 su to promijenili. Onda je bilo s HDZ-om, ali ne mo\u017ee s Plenkovi\u0107em kao premijerom. Taj film ne\u0107e nitko gledati. Suludo je to uop\u0107e re\u0107i. U demokraciji naravno da postoji vi\u0161estrana\u010dje, ali to da je vlast u rukama jedne stranke olak\u0161at \u0107e posao jer ne\u0107e biti ocjena. Ocjena na\u0161eg rada bit \u0107e za \u010detiri godine ili ranije. Po meni kad netko dobije povjerenje na \u010detiri godine, nek mu se da apsolutno. Izvoli, radi \u0161to ima\u0161, i ocjena ide za \u010detiri godine. Te \u010detiri godine mogu biti klju\u010dne ako bez ucjena i trulih kompromisa mo\u017eemo napraviti \u0161to \u017eelimo.\u00a0

Bernardi\u0107 je rekao da je spreman podnijeti ostavku:

- SDP je dotakao svoje dno. Bernardi\u0107 je meni \u010dak simpati\u010dan de\u010dko koji nije toliko ortodoksno jugoslavenski kao neki od \u010delnih ljudi SDP-a, ali na\u017ealost on nije dorastao tom zadatku koji je dobio. Vjerujem da ne\u0107e pre\u017eivjeti taj dan i da \u0107e biti smijenjen ili da \u0107e sam dati ostavku. To je tako u politici, dan-sutra to \u010deka i mene i sve nas. Kad izgubite povjerenje bira\u010da, morate oti\u0107i. Neki to nisu bili spremni napraviti pa su zavr\u0161ile kao osobe koje su lo\u0161e percipirane.

Ho\u0107ete li ostati kao \u017eupan?

- Ostat \u0107u i dalje ovdje, moj \u017eivot, moja budu\u0107nost i pro\u0161lost su u Osje\u010dko-baranjskoj. Zapo\u010deli smo velike projekte koje \u0107emo dovr\u0161iti, to je smisao moje politike i ja se u tom vidim, moj \u017eivot nije u Zagrebu - rekao je Anu\u0161i\u0107 pa prokomentirao slaganje lista za vrijeme kojeg je bio prili\u010dno \u010dvrst u svojim zahtjevima:

- Uvijek kad sla\u017eete listu imate neke zahtjeve koji se ne vide iz perspektive Zagreba. Imali smo dva ministra na listi koji spadaju u mla\u0111u generaciju. Na listi smo jo\u0161 imali direktora Hrvatskih voda, predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, gradona\u010delnik \u0110akova, jedna od pro\u010delnica za EU fondove koja je radila odli\u010dan posao... Da ne navodim sad sve, to su sve ljudi koji \u0107e napraviti razliku i ve\u0107 su je radili\u00a0