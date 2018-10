Udala se za čovjeka koji joj je tetovirao broj u Auschwitzu

Lale Sokolov tetovirao je zatvorenike u logoru smrti, a svoju je životnu priču skrivao zbog osjećaja krivnje i proživljenih trauma, iako je u Auschwitzu upoznao ljubav svog života

Rođen je u gradiću Krompachy u današnjoj Slovačkoj kao Ludwig 'Lale' Eisenberg u židovskoj obitelji. Kada su nacisti umarširali u njegov grad Lale se kao mladi i neoženjeni muškarac ponudio da će otići u radne logore umjesto svojih roditelja. Okupatori nisu pokazali milost te su razdvojili obitelj, a njegovi su roditelji ubijeni u Auschwitzu samo mjesec dana prije no što je i Lale tamo završio, no on nikada nije uspio saznati njihovu tužnu sudbinu.

Pri dolasku u logor smrti Sokolovu su na ruku tetovirali broj 32407 no poštedjeli su ga smrti jer je odlično govorio slovački, ruski, njemački, francuski, mađarski i nešto poljskog, a bio je i 26-godišnjak dovoljno snažan pa i zdrav, usprkos preboljenom tifusu, da radi fizičke poslove.

Odlučili su kako će upravo on pomagati Francuzu Pepanu u tetoviranju zarobljenika. Francuski akademik naučio ga je baratati iglama, ne pitati mnogo pitanja te kako trgovati hranom i cigaretama - jedinom valutom koja je u Auschwitzu nešto značila. Pepan je jednoga dana samo netragom nestao, Lale nikada nije saznao gdje je i kako ubijen, no na njemu je bilo da nastavi posao tetoviranja.

Suradnik 'Anđela Smrti'

Jedan ga je SS-ovac čak čuvao, a redovito je morao stajati kraj dr. Josefa Mengelea, poznatog pod nadimkom 'Anđeo smrti', dok je ovaj probirao zatvorenike koji su išli direktno u komore od onih na kojima će kasnije raditi svoja 'istraživanja' i nehumane eksperimente. Njima su tetovaže brojeva zamijenile imena, kosa im je pošišana do skalpa i oduzete su im sve stvari.

- Jednoga dana uzeti ću i tebe - govorio mu je Mengele često dok je Lale tetovirao podlaktice muškaraca.

U knjizi koju je o tattoo majstoru napisala Heather Morris, pod nazivom "The Tattooist of Auschwitz", nakon razgovora s ostarjelim Sokolovom u njegovom domu u Australiji, Lale joj objašnjava kako mu je mnogo teže bilo tetovirati ruke djevojčica koje su dolazile.

- U trenutku kad sam Giti istetovirao broj 34902, ona je istetovirala svoje ime na moje srce - rekao je Lale o djevojci iz ženskog logora Birkenau koja će mu kasnije postati supruga. Cijelu priču o svom boravku u Auschwitzu Sokolov je Morris ispričao tek nakon Gitine smrti 2003. godine.

- Nikada za sebe nije mislio da je kolaborator, dapače, pokušavao je svima pomoći. Švercao je hranu najmanjima i brinuo se za zarobljenike, niti sam nikada nije znao hoće li dočekati sljedeće jutro, posebno uz Mengelea. No ipak ga je mučila grižnja savjesti ali i traume koje je doživio u te tri godine u logoru, te do kasne starosti i Gitine smrti nije htio o tome razgovarati - rekla je Morris o Sokolovu.

Nakon rata nije odustao dok je nije pronašao

On je uz pomoć svoj SS čuvara Giti slao tajna pisma, polovice svojih obroka, a čak su se nekoliko puta uspjeli i susresti. Godine 1945. Nijemci su shvatili da je ulazak Rusa u logore nemoguće izbjeći, te su one koje nisu stigli ubiti slali u druge logore, pa tako i Giselu (Gitu) Fuhrmannovu.

Uskoro je slobodan bio i Lale, vratio se u rodni grad, a u svojoj je obiteljskoj kući zatekao samo jednu sestru koja je uspjela preživjeti rat. Uzeo je kola i konja te se zaputio u Bratislavu sa samo jedno mišlju na pameti - pronaći Gitu.

Tjedne je proveo na željezničkoj stanici pregledavajući kolone preživjelih, no bez uspjeha. Kada su ga uputili u dom Crvenog križa ispred njegove zaprege zakoračila je upravo Gita. Oženili su se iste godine i prezime promijenili u Sokolov kako bi se bolje uklopili u Čehoslovačku koja je bila pod Sovjetima, no to nije spriječilo komuniste da im bez naknade nacionaliziraju trgovinu tekstilima koju su vodili, posebno nakon što je otkriveno da bračni par novčano svesrdno pomaže pokret u Izraelu.

Lale i Gita pobjegli su preko Beča i Pariza odlučni da život nastave negdje daleko od Europe. Za razliku od njegove supruge koja je još nekoliko puta posjetila Europu, Lale se više nikada nije vratio, čak niti u posjetu.

Otplovili su za Sidney, a dugoročno su se odlučili za Melbourne gdje su ponovno otvorili dućan s tekstilima i dobili sina Garyja.

Rijetko tko je znao kako su se Gita i Lale upoznali, čak je njihov sin znao samo dijelove priče dok se njegov otac nije odlučio surađivati s Heather Morris, upravo na Garyjev zahtjev.

Tri ga je godine Morris posjećivala nekoliko puta tjedno, a ostatak vremena istraživala je povijesnu građu kako bi potvrdila njegovu priču i saznala više o tome kako je funkcionirao zloglasni logor smrti. Upravo je tako i saznala sudbinu Sokolovih roditelja, no nikada mu nije stigla reći što im se dogodilo.

Lale Sokolov preminuo je 2006. godine.

