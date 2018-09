Udar zdesna: HDZ-ova desnica treći put udarila na Plenkovića

Plan je sljedeći. Trebalo je isprovocirati Plenkovića da kazni Penavu, kao što je kaznio Milinovića, nakon čega bi desni zastupnici dali ostavke u Saboru i isprovocirali pad Vlade. Tad bi se išlo na nove izbore a HDZ bi birao novog vođu, rekao nam je izvor iz vrha vlasti.

- Intenzivno se razmišljalo da se Penavu izbaci iz stranke, ali na kraju je razum pobijedio. I hvala Bogu na tome jer u suprotnom branitelji bi izašli na ulice, tražili bi se novi izbori. A to nikome ne treba, zar ne? Novi šator nam definitivno ne treba – rekao nam je sugovornik dobro upućen u stanje u vladajućoj stranci otkrivajući navodni plan šefa HDZ-a i njegovih odanih pomoćnika Jandrokovića i Božinovića da Ivana Penavu izbaci iz stranke.

- Upozoravali su ga da to ne radi jer će time samo izazvati nemire u zemlji. On je gradonačelnik grada simbola Domovinskog rata, Vukovara. Njega ne možeš tek tako izbaciti jer želi prosvjedovati zbog činjenice što zločini na Ovčari još nisu procesuirani - kaže nam naš sugovornik iz vrha HDZ-a.

Traže od Pupovca očitovanje o Oluji

A kao i uvijek, odmah su krenula nagađanja tko stoji uz Penavu, odnosno tko mu pomaže. Dio branitelja sigurno, a spominju se imena Milijana Brkića i Tomislava Karamarka. To je treći udar na Plenkovića u kratkom roku. Jedan je predvodio Drako Milinović, drugi odrađuje Penava, a treći Culejevi branitelji. Sukob nije od jučer. Plenković je mislio da je na Istanbulskoj potaracao protivnike, ali oni su se prestrojili, doduše bez snage za završni udarac.

Tijekom Plenkovićeva posjeta Puli dio udruga sazvao je u Zagrebu konferenciju za novinare. Reterirali su od početne pozicije, koja je podrazumijevala zahtjev da HDZ izbaci Pupovca iz koalicije. Sad traže od Pupovca da se očituje o Oluji i njegovu boravku u Bačkoj Palanci s Vučićem, kao i sjednicu Sabora. Stevo Culej je jučer izjavio kako ne bi htjeli da se “taj problem preseli na ulicu, da se, ne daj bože, ne bi desilo nešto što mi ne bismo htjeli”.

- Što se tiče ratnih zločina, ja imam jednaku želju da se ti zločini procesuiraju i s te strane imam razumijevanja za temu koju je potaknuo Penava - rekao je Plenković:

- Ali nemam razumijevanja za tehnologiju kako je to napravio. To se tako ne radi. On ima i odgovornost prema političkoj procjeni i tajmingu. To sam mu i rekao. Ići na emociju onih koji su najviše stradali, sad, i davati povoda onima koji žele srušiti Vladu, to je nešto sasvim drugo - rekao je, a na pitanje tko to želi srušiti Vladu odgovorio je:

- Ima ih koliko hoćete. Samo prolistajte novine. Ali neće meni nitko kao predsjedniku HDZ-a odlučivati s kim ću graditi parlamentarnu većinu - objasnio je Plenković.

Žele kopiju Orbana

Najdesnije krilo HDZ-a ima 15-ak zastupnika. Oni ne kriju želju za rušenjem Plenkovića. Najvažniji, Brkić, šuti i ne iznosi svoj stav.

Penava je marioneta

Ivan Penava više se puta bunio protiv vrha HDZ-a i Vlade. U vrhu stranke vjeruju da ga gura Brkić ili čak Karamarko.

Culej: Ne želimo na ulicu, ali...

Ustao je protiv Plenkovića jer zna da je prvi na listi za odstrel, a kao saborski zastupnik ima veliku težinu zbog tanke Vladine većine.