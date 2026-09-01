Udarao ga, pa palio upaljačem. Drugi snimali: U Splitu uhitili maloljetnika zbog iznude!

"Jel snimaš", obraća se maloljetnik u kameru mobitela koja ga snima, a potom se kreće iživljavati na drugom maloljetniku uz povike "Di su pare?". Oko njih je veće društvo, apeliraju na napadača da prekine s nasiljem, ali nitko ga u napadu ne sprječava.

Napadač potom pregledava torbicu koju je drugi mladić imao, uzima iz nje kutiju cigareta, a onda upaljačem pali napadnutog po ruci... Napadač ga je cijelo vrijeme držao za ovratnik i pritiskao ga na stol.

Redakcija 24sata u posjedu je uznemirujuće snimke iz Splita, ali zbog njezina nasilnog karaktera te zato što su na njoj maloljetnici, nećemo je objavljivati.

O svemu smo poslali upit splitskoj policiji koja nam je danas odgovorila.

- Zahvaljujemo na dostavljenoj snimci i informacijama, kao i na tome što ste nam ostavili potrebno vrijeme kako bismo mogli provesti potrebne provjere i poduzeti policijske radnje. Prije zaprimanja Vašeg upita i snimke policija nije imala saznanja o navedenom događaju. Uvidom u dostavljeni videozapis policijski službenici prepoznali su oštećenu osobu i počinitelja. Oštećenog (2009.) smo pronašli sinoć, te obavili razgovor na okolnosti događaja. Događaj se zbio prije otprilike dva tjedna u Splitu na području Pazdigrada. Oštećeni nije zatražio liječničku pomoć i nisu utvrđene tjelesne ozljede - poručuju iz policije.

Dalje nastavljaju:

- Policijski službenici su danas u jutarnjim satima uhitili osumnjičenog, maloljetnu osobu rođenu 2010. godine. U ovom trenutku nad njom se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja bit će predana pritvorskom nadzorniku, s obzirom na to da policija smatra da je ispunjen uvjet za određivanje istražnog zatvora - poručuju iz splitske policije.