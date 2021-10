Policijski službenici su po dojavi o udaranju svinje postupali nad 58-godišnjim hrvatskim državljaninom za kojega je utvrđeno da je počinio prekršaj iz domene čl. 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira stoga mu je i uručen obavezni prekršajni nalog.

Napisali su to iz PU primorsko-goranske udruzi Prijatelji životinja koji su ih pitali jesu li kaznili profesora škole koji je u dvorani udario veprića. O tome su nedugo nakon ekscesa pisala 24sata jer je internetom kružila snimka divljanja u dvorani. Profesor bi, prema prekršajnoj prijavi, mogao platiti između 50 i 200 njemačkih maraka kazne. Ta valuta ostala je jer je zakon nije mijenjao no najveći iznos koji bi mogao dati je 770 kuna. Na to se može žaliti, a o svemu bi na kraju odlučivao sudac za prekršaje.

- Nadamo se da mladunče staro nekoliko mjeseci nema ozbiljne posljedice zbog silovitog udarca te da će ovo biti javna opomena svima. Najviše bi nas veselilo da su djeca koja su skandirala i ohrabrivala profesora nešto naučila iz cijele priče te da će umjesto nasilja prema slabijima i nemoćnima u budućnosti postupati zaštitnički - napisali su Prijatelji životinja.

Podsjetimo, ravnatelj škole tada je rekao kako je profesor to napravio jer je životinja nasrtala na njega.

- Mi i inače imamo problema s divljim svinjama jer smo dosta blizu šume, a one se znaju spustiti i šetati se oko škole. Mi imamo zaposlenike poput spremačice i školske kuharice koje dolaze u školu još prije 6 sati ujutro i u tom polumraku ih je strah da ne nalete na divlju svinju. Sreća da je ovo bilo u sportskoj dvorani, zamislite da je ušla u učionicu punu djece - rekao nam je tada ravnatelj Igor Kegalj.

Sve su prijavili nadležnom kredarstvu.