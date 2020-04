'Udbina je u karanteni, a ja se borim s rakom. Nema predaje'

Sablasno su prazne ulice Udbine u karanteni. Nigdje nema žive duše, a grad u blokadi pun je apokaliptičnih prizora cesta bez automobila, ulica bez ljudi, bez znakova života iz škole, kafića, crkve.

S područja Udbine je, prema podacima u ponedjeljak, bilo 14 zaraženih koronom. U mjesto se i dalje ne može ni ući ni izaći bez opravdanog razloga i strogog nadzora.

Oni koji moraju proći, poput hitnih službi, dezinficiraju se. Kako karantena izgleda "iznutra", i to za mladog čovjeka, ispričao nam je Pave Kolakušić (26). On je onkološki bolesnik u borbi s malignom bolešću, ali pun optimizma.

- Evo, gledam kroz prozor. Nema nikog na ulici. Tek tu i tamo prođe policijski auto - kaže nam mladić, poput mnogih, zarobljen u četiri zida stana iz kojeg se baš i ne bi trebalo izlaziti van bez potrebe.

- Ma može se naći zanimacija i u stanu i može se zabaviti bez odlaska u kafiće. Mnogi su tek sad primijetili da imaju obitelj! Ljudi se zbilja pridržavaju propisanih mjera i to je dobro. Trgovina nam radi do 14 sati pa ih do tad možete vidjeti u redu za u dućan, jedan iza drugoga s distancom od tri metra kako u parovima ulaze kupovati, jer je po dvoje ljudi dozvoljeno prema veličini trgovine. Ionako imamo tri kafića, crkvu i park sve u svemu. I nije da se ne može prošetati, može, evo i ja sam bio malo u šumi, sam, protegnuo noge i vratio se kući. Nikog nisam sreo - kaže mladić koji je za Uskrs napunio 26 godina.

- Eto, pao mi je rođendan na Uskrs ove godine. Slavio sam s mamom i tatom u stanu. Jeli smo kolače. Svijeće na torti ugasio sam fenom za kosu, haha. Pa kako ćeš puhati u tortu za vrijeme korone! Napokon nešto što ću moći pričati unucima! - smije se hrabri Pavo.

Vrijeme krati snimanjem šaljivih videoklipova pa je tako glumio DJ-a na dasci za peglanje s glačalom na paru koja je "glumilo" specijalne efekte u klubu.

Pavo Kolakušić radio je u dostavi u Zagrebu, ali se zbog korona virusa morao vratiti rodnu Udbinu jer mu je tamo prebivalište.

Tako planira i 'riješiti' problem sa zdravljem.

- Tumor sam operirao prije dvije godine, ali mi se vratio. S kemoterapijom se postepeno smanjuje i riješit ću ga se. Koronu nemam, nekoliko sam puta testiran i ako prođem ponovno testiranje u utorak na punktu, mogu ići u Zagreb po novu injekciju i odmah natrag. Vozit će me otac. Imam pravo na sanitetski prijevoz, ali ne želim svojim slučajem zamarati te premorene ljude. Ono što nije lijepo u cijeloj toj priči je stigmatizacija bolesnika. I za mene su pričali da sam donio koronu u grad samo zato što sam se liječio na Rebru iako imam negativan rezultat na nekoliko testova. Ne vjerujem ni da je žena za koju se govori da je donijela bolest s Rebra nulti pacijent. Tamo se jako pazi na sigurnost, a nema ni ulaženja-izlaženja iz bolesničke sobe. Oboje smo otpušteni na dan potresa u Zagrebu, a nju su doma vozili sanitetom - kaže Pavo koji je u Zagrebu radio kao vozač dostave, a sad je kući s ocem šumarom i majkom koja radi u tvornici duhana.

