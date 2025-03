Udovica makedonskog heroja Ilče: 'Legao je i nije se probudio. Cijelu noć spašavao je tu djecu'

Prvi poziv primio je u 10 do tri. Ne znam je li u tom trenutku drugi vozač bio na poslu. Rekao mi je da gori diskoteka. Nije znao što ga čeka tamo. Krenuo je s vozilom Hitne pomoći, vidio je požar, vidio je da idu vatrogasci... Ugledao je djecu kako u plamenu izlaze iz diskoteke i sami ulaze u Hitnu. Ušao je u disko i vidio mrtve. Živa djeca su počela padati unutra. Morao ih je uzeti i prenijeti u vozilo, započinje svoju bolnu ispovijest za Alo Aneta Gočevski. Njezin suprug Ile Gočevski, vozač Hitne pomoći u Kočanima, preminuo je nakon što je cijeli dan prevozio ozlijeđene iz diskoteke smrti. Srce mu nije izdržalo, bol je bila prevelika...

U nezapamćenoj tragediji živote je izgubilo 59 ljudi. Njih više od 150 je ozlijeđeno. Požar diskoteke, koja je radila bez ispunjavanja potrebnih sigurnosnih uvjeta, koja je više nalikovala štali nego noćnom klubu, izazvala je pirotehnika korištena za vrijeme nastupa...

'Otišao je leći. Nije se probudio...'

- Moj Ilčo je 32 osobe odnio u kombi Hitne. I povrijeđena djeca, koja su bila svjesna, ulazila su u kombi. Neke je odveo u bolnicu u Kočanima, neke do Štipa, neke do Skoplja... Trajalo je to cijelu noć. On je prvi ulazio i udisao te čestice - kazala je neutješna Aneta i dodala kako su druge Hitne pomoći stigle nekih sat nakon njezina supruga...

Posao mu se iz noći prelio i u dan.

- Trebao je doći tog jutra, ali nije došao. Nastavio je raditi. Vidio se s prijateljima na piću. Kad su došle ekipe iz cijele Makedonije on se sklonio malo od bolnice. Namjeravao se vratiti navečer, da pomogne svima. Došao je kući nakon što je odradio taj dan i kazao je da želi malo leći, da odmori, jer dvije noći nije spavao. Malo je sjedio pa je otišao u krevet. Legao je i rekao da je u bolnici dobio infuziju. On je osjetio nešto, ali infuzija kao osvježenje, tlak mu je bio sigurno povišen, kao i šećer, radio je adrenalin jer je bio pod stresom... Kako se organizam opuštao, vjerojatno je stigao tromb. Možda je zbog toga preminuo. Legao je kako bi se mogao vratiti u bolnicu, ali nije se probudio - govori Aneta za Alo kroz suze.

U jednom trenutku tog kobnog dana Aneta je išla provjeriti kako joj je muž...

Doktor i medicinska sestra izgubili svijest...

- Vidjela sam da je blijed, da je žute boje. Rekla sam mu 'Ile'. Tresla sam ga, ali nije davao znakove života. Nije ni legao bio kako treba, nije se ni namjestio... Pala sam pored njega, nekako sam uspjela doći do telefona. Pozvala sam Hitnu, došli su doktor i medicinska sestra. Kad su ga vidjeli mrtvog, oni su pali u nesvijest. Nisu mogli vjerovati da je umro. On je imao 41 godinu, bio je u punoj snazi, radio je u bolnici 18 godina. Nema što nije vidio u svojoj karijere, od beba do starica, od najtežih povreda... Ovo je bio stampedo ljudi, ovo je bila gomila djece - kaže Aneta i dodaje kako joj je suprug ispričao što je vidio u diskoteci u večeri požara...

Kaže kako se osjeća krivim zbog svega...

- Ja sam jedinica, imamo jednog sina, moj suprug je imao samo jednog brata. Sin ne može doći sebi od smrti oca. Dolaze psihijatri pomoći mu da sve to prebrodi. Ja se osjećam krivom jer sam ga dovela da tu živi. Ovo je grad mafijaša i narkomana. Živjeli smo u kući mojih roditelja, njih sam sahranila prije pet godina. Sad je moj Ilčo preminuo i moram i njega ispratiti na vječni put... Imala sam iskren brak s njim, voljeli smo se, živjeli smo kao u raju, ne sjećam se nijednog lošeg trenutka - govori Aneta kroz suze i dodaje:

- Netko je rekao, vozio je mrtve anđelima i otišao je s njima. Završio je kao heroj, a tako nije trebalo. Trebao je živjeti, ne sad da pričamo o njemu. Napustio nas je moj Ilčo, ja i dijete smo ostali - govori Aneta...