Udruga banaka savjetuje: Građani bi trebali provjeriti kad kartice neće raditi kod banaka

Glasnogovornik Hrvatske udruge banaka, Ivan Hrvoje Maljković, komentirao je nedoumice vezane uz uvođenje eura za N1.

- Za ulazak u eurozonu već dulje vrijeme znamo i mislim da bi se bilo profesionalno već ranije pripremiti i komunicirati tako s gostima. To su značajne informatičke procedure koje se moraju obaviti. Banke su izvijestile od kada do kada neće biti kartice u uporabi. Najbolje da građani provjere kod svoje banke točan termin jer to varira od banke do banke. Kod nekih će to trajati par minuta, kod nekih dulje. Možemo očekivati da će to biti od ponoći pa do nekih 1 sat ujutro - objasnio je Maljković osvrnuvši se na pitanje što ako gost u kafiću potroši 1.000 kuna, a nema kod sebe gotovinu ako kartice ne rade.

Kartice neće raditi od 31.12.2022. do 01.01..2023. godine, a dodaje kako će oni koji će u zoru tražiti taksi vjerojatno će moći plaćati karticama te će kreditne kartice nešto brže proraditi nego debitne.

- Što se tiče internet bankarstva, ta će usluga u većini banaka biti nedostupna tijekom novogodišnjeg vikenda. Bankomati se prilagođavaju još neki mjesec. Cilj je da ih se opskrbi s manjim apoenima da ne dođemo u situaciju da u pekari građani plaćaju s velikom novčanicom - kaže Maljković.

