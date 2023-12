Udruga Korablja Arka nada se da će izgraditi prvu kuću za štićenike: 'Nažalost, zapeli smo'

Naša želja je odraslima s intelektualnim poteškoćama pružiti neko mjesto gdje će imati prijatelje, potporu, zajednicu. Službeno smo udruga s područja socijalne skrbi, pružamo savjetovanja, terapije, radne terapije, profesionalni smo rehabilitatori, ali to je samo naš okvir. Volimo reći da smo puno više od toga, da smo neka zajednica gdje su upravo ti ljudi bitni. Ali sad smo zapeli, ne možemo se više širiti i trebamo pomoć, pričaju nam iz udruge Korablja Arka koja okuplja odrasle, 18+ godina ljude s intelektualnim poteškoćama. Uz njih su naravno i njihovi roditelji i skrbnici, ali i puno drugih prijatelja, poznanika i ambasadora udruge.

Korablja Arka sada je krenula s velikom, dosad njihovom najvećom humanitarnom akcijom. Naziv joj je 'Ljubav spašava svijet', a cilj sakupiti sredstva za izgradnju prve Arkine kuće za odrasle ljude s intelektualnim teškoćama, ali i, kako kažu, sve koji žele biti dio te zajednice.

- Trenutačno smo dislocirani, djelujemo na čak četiri različite lokacije. Centralna nam je u Dubravi, u jednoj smo preslatkoj maloj obiteljskoj kući, no prostor, koliko nam god bio lijep i postao drag, jednostavno nije prilagođen za naše korisnike. Većina ima i neke fizičke poteškoće, a tamo su stepenice, a uz to ne zadovoljava naše potrebe velike radionice, blagovaonice i tome slično. Tu su dakako i veliki troškovi najma. Sve to stvara nam velik pritisak na zajednicu - kažu.

Foto: Slaven Brekalo Frama Medjugorje

Novu lokaciju već su odabrali. Sele se u susjednu Trnavu, zemljište je kupljeno i njihovo, ali fale im sredstva za izgradnju. Tu uskače 'Ljubav pokreće svijet', odnosno svi oni dobri ljudi koji žele pomoći. Lokacija budućeg centra je blizu ulaza u studentski kampus na Borongaju, a iznos koji bi im omogućio realizaciju ideje bio bi oko milijun eura, za planiranu kuću od oko 720 kvadrata.

- Kao zajednici bi nam bilo jako bitno da smo svi zajedno na jednom mjestu - ističu.

No to je tek dio kolača. Njihov san puno je veći.

Foto: Slaven Brekalo Frama Medjugorje

- Naša zajednica je ujedno i međunarodni pokret, nastao u Francuskoj '62. godine, a proširio se po cijelom svijetu. Tamo gdje je Arka nastala, postoji jedno selo s kamenim kućicama prepuno ljudi s raznim invaliditetima. Jako su aktivni, imaju brojne radionice pa izrađuju čak i za svjetske tvrtke, primjerice za Chivas, a radili su i kistove za Chanel. Takvo selo bio bi naš san. Tamo bi živjeli naši korisnici, ali i njihovi roditelji i skrbnici. Poanta je u tome da želimo tim ljudima pružiti sigurno mjesto na kojem mogu, da tako kažem, ostati nakon što ostanu sami. S obzirom na to da se radi o odraslim ljudima s intelektualnim poteškoćama, neki korisnici imaju i po 40, 50 godina. Njihovi roditelji su već u sedamdesetima i stariji. Ali zasad je to samo san san, bitna nam je ta prva kuća kao takva - ističu.

Za kampanju su se udružili i s poznatim hrvatskim glazbenicima pa je ova akcija dobila i službenu pjesmu „Ljubav spašava svijet“. Izvode ju Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Daria Hodnik, sestre Palić, Marko Kutlić, Stjepan Lach, Ivan Dečak i Ivana Marić, a snimili su i spot, u prepoznatljivom Francuskom paviljonu Studentskog centra.

Foto: Slaven Brekalo Frama Medjugorje

Zajednica Korablja Arka krenula je u Hrvatskoj prije 16 godina, od, kako kažu, jednog, dva korisnika. Danas službeno u programu imaju dvadesetak ljudi, sa zaposlenima je to do 40 ljudi, no okupljaju puno širi krug onih koji ih podržavaju.

- Vjerovali smo, krenuli i zakotrljalo se sve. Na početku nas je bilo jako malo, ali sada nas je puno. Na dnevnoj bazi primamo pozive roditelja koji se žele priključiti sa svojom djecom, ali jednostavno nemamo kapaciteta. I onda ih teška srca moramo odbiti, a kada bismo imali kuću prilagođenu našim potrebama, bilo bi drugačije. Ali mi na ovom sada ne želimo stati, uz nas četrdesetak, tu su i brojni prijatelji poznanici... Možete zamisliti kako je veselo i gužvasto kada se svi okupimo - smiju se pa dodaju: "Kada se priča o ljudima s intelektualnim poteškoćama, nekako za djecu uvijek ima više sluha, a odrasli su prepušteni sami sebi i svojim obiteljima. Mi im želimo pokazati da su bitni i pružiti im zajednicu gdje će moći biti što god požele. Ponekad ih ljudi možda tako ne doživljavaju, ali i oni su stvarni ljudi, sa stvarnim problemima, imaju želje, aspiracije, i oni žele nešto dati svijetu. Mi im želimo biti vjetar u leđa - zaključuju.

Svi koji žele podržati ovu plemenitu akciju mogu darovati svoj prilog skeniranjem koda, putem Keks Pay aplikacije ili uplatom na HR6823400091110544439 s naznakom „Ljubav spašava svijet“. Više informacija o njihovom radu i kampanji možete saznati na službenoj stranici Udruge.