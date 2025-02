Udruga Rojc o uhićenju urednika radija u Puli: 'Trpimo teror, uznemiravanja, prijetnje...'

Čelne ljude pulskog Radio Rojca, Branimira Slijepčevića Bradu i njegovu suprugu Mirjanu Radulović, privela je policija u srijedu zbog navodnog vrijeđanja službene osobe, odnosno ometanja u postupku privođenja, a policija je potvrdila da su oboje nakon saslušanja pušteni.

O cijelom se incidentu oglasio Upravni odbor Saveza udruga Rojc.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Jučerašnje uhićenje Mirjane Radulović i Branimira Slijepčevića Brade nije samo incident, niti iznimka. Ono je lakmus papir koji je jasno razotkrio stanje sustava i poražavajućeg stanja grada.



Društveni centar Rojc već vrlo dugo trpi teror koji varira od otvorenih prijetnji, uznemiravanja, konzumiranja narkotika do čistog nasilja, provala, krađa i uništavanja imovine. Na meti su svi: posjetitelji, zaposlenici, djeca, mladi, umirovljenici, osobe i djeca s invaliditetom, ljudi koji žive u kvartu, a posebno zaposlenici Saveza udruga Rojca koji javni prostor Dnevnog boravka drže otvorenim za sve posjetitelje te su laka meta nasilnika.



Upravo nakon još jednog incidenta tijekom jučerašnjeg dana, Mirjana Radulović je po nebrojeni put ponovno pozvala policiju i zatražila zaštitu i reagiranje. I potom bila prisilno i nasilno privedena. Ako se pitate, Mirjana je svoj osobni dokument policajki pružila. I pokušala djelatnicima policije pružiti sve informacije o tome što se dogodilo kako bi isti mogli reagirati i spriječiti daljnju štetu.



Što je prisutna policajka iz svega zaključila, to zna samo ona. Jer ono što je uslijedilo nije imalo nikakvo razumno objašnjenje. Ničim izazvana, još uvijek držeći Mirjaninu osobnu u ruci, odlučila se na uhićenje. Mirjana je tražila objašnjenje, ali je to kod policajke izazvalo revolt, pa je krenula nasilno joj zavrtati ruku. Mirjana im je pokušavala objasniti da joj zbog posljedica operacije fizički nije moguće ruku staviti iza leđa. Ali “revna” djelatnica nije stala. Silom joj je nastojala izvrnuti ruku, ne slušajući Mirjanino zapomaganje od siline boli koju joj je nanosila, potom je i pritisnuvši na zid kao najgoreg kriminalca. Ni Mirjanino ponavljanje da će sama svojevoljno otići s njima, samo da joj prestanu nanositi bol, nije pomagalo. Sav taj užas pokušao je zaustaviti njen suprug, Branimir Slijepčević Brada, nastojeći zaštititi bolesnu suprugu, gledajući kako je zlostavljaju. Možete li zamisliti kako bi vi reagirali da se to događa vašim najbližima?



Rezultat – uhitili su i Bradu. Nisu krenuli u potragu za maloljetnim delinkventima zbog kojih su i pozvani. Nisu odlučili pružiti podršku ni pomoć žrtvi. Nisu pružili ni “sigurnost i povjerenje”. Umjesto toga, odlučili su kazniti žrtvu. Ironično, novinarima Radio Rojca su na Svjetski dan radija, odlučili isporučiti nasilje, lisice i pritvor. Upravo istom Radio Rojcu koji je prije godinu dana, unatoč upornom upozoravanju da se u Rojcu okupljaju vrlo problematični pojedinci i skupine, u potpunosti opljačkan od strane tih istih ljudi.



Delinkventi, osuđeni pa pušteni kriminalci, ovisnici, već duže vrijeme svojim agresivnim ponašanjem uništavaju imovinu Saveza i izazivaju neugodu i strah ljudi koji u Rojcu svakodnevno rade. Jedna od prestrašnih činjenica je i da su zaposlenici Saveza, između ostalog, i osobe s invaliditetom te je Savez mjesto na kojem volontiraju osobe s invaliditetom, mladi iz Hrvatske i Europe. I svakodnevno, sustav tolerira da mali broj nasilnih pojedinaca narušava sklad cijele zajednice, njihovo zdravlje i imovinu.



Budimo jasni - ovo je sramota i za Grad i za policiju i za cijelu zemlju gdje je sustav tako posložen da se žrtve nasilja sankcioniraju, dok počinitelji nasilja šetaju. I ne zavaravajte se – Rojcem ne upravlja nitko od nas. To čini Grad Pula. O Rojcu ne odlučuje niti jedna udruga ni njeni djelatnici ili članovi. Rojc ima Koordinaciju, volontersko i isključivo savjetodavno tijelo, sačinjeno od tri zaposlenika Grada Pule i tri predstavnika iz DC Rojc. Koordinaciji nije dana moć odlučivanja o niti jednoj stvari u Rojcu, već samo predlaganja rješenja. Ponovimo, jedini koji donosi odluke o Rojcu jest Grad Pula.



Jesmo li se obraćali Gradu za reakciju, mjere, akciju, bilo što da se popravi situacija u Društvenom centru Rojc? Naravno da jesmo. Više puta nego što možemo pobrojati. Tražili smo sastanke, pokušavali objasniti, pomoći, savjetovati, dokazivati šaljući i fotografije, video zapise, mailove, upućujući telefonske pozive… Pripremili svu dokumentaciju i stručni plan za uspostavljanje javno-civilne partnerske ustanove kojom bi se riješila većina problema. Jesmo li se obraćali policiji, opet i ponovno, kako bi učinila nešto da se zaustavi nasilje i uništavanje? Naravno da jesmo. Godinama.



I ovo je ono što smo dobili zauzvrat. Brutalno postupanje korištenjem prekomjerne sile i hladnu šutnju od strane Grada Pule. Iz Grada nitko nije ni nazvao da upita kako smo ili kako mogu pomoći, ali zato redovito dobivamo pozive Grada Pule kad treba predstaviti pozitivan primjer DC Rojca međunarodnim i nacionalnim partnerima, gradonačelnicima i udrugama.



S druge strane smo dobili tisuće poziva i poruka podrške od običnih ljudi, medija iz Hrvatske i Europe, civilnog društva i ogromne mase ljudi koji su šokirani ovakvim događajem. Zbog toga smo od srca zahvalni. Ali i ogorčeni jer smo svjesni da neki drugi ljudi, žrtve sustava, nemaju ovakvu podršku. Ljude koje sustav gazi, briše i šutira, a njihove glasove se u potpunosti utišava.



Upravo zato tražimo javnu ispriku policije u medijima i suspenziju dvoje policijskih djelatnika. Zbog Mirjane i Brade, iza kojih čvrsto stojimo, i zbog svih koji su žrtve ovako nakaradnog sustava.



Zahvaljujemo svima koji nam daju podršku i poručujemo da je i mi želimo dati svima vama. I to na način da promijenimo sustav i pulsku stvarnost nabolje.



Zato jer ovo mora stati. Od Rojca pa do svakog kutka Pule, ovaj grad mora postati sigurnijim mjestom za sve.