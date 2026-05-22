Požar koji je u srijedu oko 18 sati buknuo na brdu Perun iznad Podstrane ugašen je u četvrtak, a u gašenju vatre koja je zahvatila oko devet hektara makije i borove šume sudjelovalo je 87 vatrogasaca s 18 vozila, doznaje se od vatrogasaca
Ugašen požar na Perunu iznad Podstrane, izgorjelo 9 hektara
Požar je izbio na otvorenom i nepristupačnom terenu ispod brda Perun, a zahvaljujući brzoj intervenciji zemaljskih i zračnih snaga stavljen je pod nadzor nešto poslije 20 sati. U gašenju su sudjelovali kanader i Air Tractor, dok su vatrogasci tijekom noći sanirali i natapali teren. Na terenu su dežurale snage Javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a tijekom dana planirano je njihovo raspuštanje jer je situacija pod kontrolom.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Podstrana Marko Bešlić ranije je za Hinu rekao da su gorjele šikara, makija i borova šuma te da stambeni objekti ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.
