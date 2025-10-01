Ugašena je američka vlada!

Američka vlada u srijedu je obustavila velik dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o proračunu, što bi moglo značiti dugu i iscrpljujuću blokadu koja bi mogla dovesti do gubitka tisuća saveznih radnih mjesta.

Blokada je počela nakon što je propalo glasanje u Senatu o planu financiranja savezne vlade, s 55 glasova za i 45 protiv. To znači da će američke vladine agencije morati prekinuti sve osim "bitnih" aktivnosti poput provođenja zakona počevši od srijede, što bi potencijalno moglo poremetiti sve - od zračnog prometa do mjesečnog izvješća o zaposlenosti, piše Reuters. Bilo je potrebno 60 glasova "za".

Republikanci i demokrati nisu pokazali nikakve znakove da mogu premostiti svoje podjele do roka u ponoć. Svaki sporazum morao bi odobriti i Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca, koji nije u zasjedanju.

Američki proračunski zastoji postali su rutinski jer je nacionalna politika postala disfunkcionalnija. Ovoga puta, demokrati su inzistirali da svaki zakon o potrošnji sadrži ​​dodatne subvencije za zdravstvo, dok republikanci smatraju da se ta dva pitanja trebaju rješavati odvojeno.

Trump je samo dolio ulje na vatru. Trumpova administracija čini se da je i više nego sretna zbog zatvaranja velikih dijelova američke vlade na duži period. Uoči glasanja u utorak, Trump je zaprijetio otkazivanjem programa koje podržavaju demokrati i otpuštanjem više saveznih službenika.

- Otpustit ćemo mnogo ljudi. Bit će to demokrati - dodao je Trump.

Američko ministarstvo prometa priopćilo je u utorak da će više od 11.000 zaposlenika Federalne uprave za zrakoplovstvo, što je otprilike četvrtina osoblja, biti suspendirano ili otpušteno ako se obustavi državno financiranje.

Američke zrakoplovne tvrtke upozorile su da bi djelomična blokada savezne vlade u ponoć po lokalnom vremenu moglo opteretiti američko zrakoplovstvo i usporiti letove zato što bi kontrolori leta i sigurnosni službenici bili prisiljeni raditi bez plaće, a i druge funkcije bi bile obustavljene.

S ciljem očuvanja sigurnosti neba, više od 13.000 trenutnih kontrolora leta morat će nastaviti raditi, ali neće biti plaćeni dok se ne okonča blokada, priopćila je FAA.

Najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a dogodila se tijekom prvog Trumpovog mandata, zbog čega su mnoge savezne operacije uglavnom zaustavljene na više od pet tjedana.