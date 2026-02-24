Uginula stafordica Zoi, koju su morali voziti na hemodijalizu u Austriju: 'RH treba taj aparat!'

Nakon dvanaest dana iscrpljujuće borbe koja je putem društvenih mreža ujedinila tisuće ljudi diljem Hrvatske i regije, stafordica Zoi preminula je u petak ujutro na veterinarskoj klinici u Beču. Borila se s teškim posljedicama trovanja i akutnim zatajenjem bubrega, a njezina smrt otvorila je pitanje zašto Hrvatska još uvijek nema uređaj za hemodijalizu kućnih ljubimaca.

Kako navode njezini vlasnici, Zoina borba započela je 8. veljače, kada su se pojavili prvi simptomi trovanja. Ubrzo je dijagnosticirano akutno zatajenje bubrega, stanje koje zahtijeva hitnu hemodijalizu. No, kako takav uređaj u Hrvatskoj nije dostupan i jedina opcija bio je transport u Austriju. Zoi je tri ključna dana provela čekajući na prvi tretman i putujući stotinama kilometara do Beča. Iako su nakon početnih terapija zabilježeni znakovi oporavka, njezino srce nije izdržalo.

Foto: privatna arhiva

Obitelj preminule stafordice odlučila je da Zoina priča neće završiti njezinim odlaskom. Pokrenuta je humanitarna akcija s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu uređaja za veterinarsku hemodijalizu, koji bi bio dostupan u Hrvatskoj i time omogućio pravovremeno liječenje životinja s akutnim bubrežnim zatajenjem ili teškim trovanjima.

- Zoi je bila simbol snage. Iako je borbu vodila sama u Beču, osjetila je ljubav tisuća ljudi koji su donirali i dijelili njezinu priču. Želimo da taj val dobrote rezultira konkretnom, trajnom promjenom – opremom koja spašava živote ovdje, kod kuće - poručuju pokretači inicijative.

Dio sredstava prikupljenih donacijama bit će namijenjen podmirenju preostalih troškova liječenja u Beču, dok će sav iznos iznad tog duga biti usmjeren na kupnju uređaja za dijalizu.

Pokretači inicijative pozivaju građane, vlasnike kućnih ljubimaca, tvrtke, institucije i medije da podrže akciju donacijama i dijeljenjem informacija putem službene stranice.

- Ne želimo da ijedna druga životinja prolazi kroz izolaciju, neizvjesnost i zakašnjelu pomoć kakvu je prošla Zoi. Ako iz ove tragedije može proizaći nešto dobro, neka to bude uređaj koji će spašavati živote - poručuju.