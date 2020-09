- Mjere za o\u010duvanje radnih mjesta spasile su na\u0161e djelatnike od odlaska na Zavod, no nisu spasile nas poduzetnike i poduzetni\u0161tva, a me\u0111u njima i one koji su podnijeli najte\u017ei udarac - povremeni putni\u010dki prijevoz, event industriju, putni\u010dke agencije, turisti\u010dke vodi\u0107e, beauty industriju i ugostitelje. Nastoje\u0107i odr\u017eati nivo ugostiteljske ponude na koju su na\u0161i gosti navikli, iscrpili smo ve\u0107inu svojih resursa. Najavljena povoljna kreditiranja koja \u0107e dr\u017eava osigurati poduzetnicima ostala su kule u zraku. Pristup bilo kakvoj kreditnoj liniji je blokiran. Sve ovo upu\u0107uje na kolaps djelatnosti \u010diji smo faktori, a i mnogih drugih - ne samo vezanih uz ugostiteljstvo, samom odgo\u0111en s travnja na studeni - rekao je Vedran Jakomini\u0107, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, ina\u010de poznati rije\u010dki poduzetnik i vlasnik popularnog King's Caffea.

U Istri i Kvarneru na jedan sat zatvorili lokale: 'Ovo je kolaps'

Simboličko privremeno zatvaranje ugostiteljskih objekata ima za namjeru ukazati na mogućnost da tih sat vremena postane puno dulji vremenski period

<p>Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre pokrenula je akciju za spas radnih mjesta i očuvanje gospodarstva, a od odgovornih traži niži PDV na hranu te kredite za likvidnosti i investicije.</p><p>Ugostitelji Kvarnera i Istre u četvrtak, s početkom u 11 sati i 55 minuta na sat vremena zatvorili su svoje ugostiteljske objekte, kako bi upozorili na težak položaj u kojem su se ugostitelji našli zbog pandemije koronavirusa te potaknuli na žurno djelovanje odgovorne institucije s ciljem očuvanja radnih mjesta i sprečavanja kolapsa gospodarstva. Riječ je o akciji naziva "5 do 12", koju je pokrenula Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre, s namjerom spašavanja sudbina tisuća zaposlenih u tom sektoru, ali i poticanja građana i ugostitelja na solidarnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE UŽIVO: </strong></p><p>- Mjere za očuvanje radnih mjesta spasile su naše djelatnike od odlaska na Zavod, no nisu spasile nas poduzetnike i poduzetništva, a među njima i one koji su podnijeli najteži udarac - povremeni putnički prijevoz, event industriju, putničke agencije, turističke vodiće, beauty industriju i ugostitelje. Nastojeći održati nivo ugostiteljske ponude na koju su naši gosti navikli, iscrpili smo većinu svojih resursa. Najavljena povoljna kreditiranja koja će država osigurati poduzetnicima ostala su kule u zraku. Pristup bilo kakvoj kreditnoj liniji je blokiran. Sve ovo upućuje na kolaps djelatnosti čiji smo faktori, a i mnogih drugih - ne samo vezanih uz ugostiteljstvo, samom odgođen s travnja na studeni - rekao je <strong>Vedran Jakominić</strong>, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, inače poznati riječki poduzetnik i vlasnik popularnog King's Caffea.</p><p>Simboličko privremeno zatvaranje ugostiteljskih objekata ima za namjeru ukazati na mogućnost da tih sat vremena postane puno dulji vremenski period. Kako bi se to spriječilo, ugostitelji od odgovornih tijela zahtijevaju obustavu naplate PDV-a do 01. ožujka 2021., sniženje stope PDV-a na hranu, što uključuje i pića, na 10% te potpore kroz kredite za likvidnost i investicije u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om.</p><p>Naime, Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre provela je anketu na uzorku od 500 ugostitelja, od kojih čak 60 posto bilježi pad u poslovanju od preko 50 posto, dok gotovo 40 posto smatra da u trenutačnim uvjetima neće opstati do sljedeće sezone. Osim toga, čak 80 posto poslodavaca u ugostiteljstvu, smatraju, bit će prisiljeno otkazivati ugovore djelatnicima uslijed pada poslovanja i ostalih nepogodnosti koje su ih snašle.</p><p>- Ono što je trebalo biti rekordna sezona pretvorilo se u borbu za opstanak zbog negativnog utjecaja pandemije koronavirusa. Lockdown pod kojim je završio cijeli svijet najveći je dosad zabilježen u povijesti čovječanstva te će ostaviti značajan trag na svim granama gospodarstva, a posebice na turizmu i ugostiteljstvu. Dosad donesene mjere očuvale su preko 700.000 radnih mjesta i spasile hrvatsku ekonomiju do početka turističke sezone, ali to rješenje nažalost samo je privremen spas - poručuju iz navedene udruge.</p><p>- Turizam kao sektor gospodarstva velikim udjelom sudjeluje u BDP-u Hrvatske. Uska povezanost turizma s ugostiteljstvom i event industrijom čini ih međuovisnima, odnosno opstanak jednog ključan je i apsolutno nužan za opstanak drugog. U naporima da zadrže istu razinu ponude na koju su gosti navikli, ugostitelji su u potpunosti iscrpili sve resurse koje imaju na raspolaganju te za njih daljnje poslovanje nije moguće bez određenih mjera i pomoći - rekao je Vedran Jakominić, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, inače poznati riječki poduzetnik i vlasnik popularnog King's Caffea.</p><p>Osim Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre poziva ugostitelje svoje regije da se pridruže akciji te time osvijeste odgovorna tijela da zbilja jest "5 do 12“ , također pozivaju sve građane na solidarnost i razumijevanje za period u danu u kojem će ugostiteljski objekti biti zatvoreni kako bi podržali akciju.</p>