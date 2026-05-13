Ugostitelji ministru koji ih je tražio niže cijene: Možda da se obrati trgovinama oko marža

Apel ministra turizma Tončija Glavine da se ove sezone spuste cijene svih usluga u turizmu za 10 do 20 posto i dalje izaziva mnogobrojne reakcije.

- Naša je prednost to što smo pristupačni i sigurni, no ako budemo za naše goste preskupi, oni će otići na druge destinacije - istaknula je jučer državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić u emisiji HRT-a "U mreži Prvog".

Od sezone se očekuje da se održi na lanjskoj razini, no turistički poduzetnici smatraju kako će udar opet ići na njih, uz inflaciju, porezna opterećenja, te ove godine posebno ozbiljan rast cijena energenata.

- Godine 2024., na uzorku od 10.000 ugostiteljskih subjekata, ukupna dobit bila je oko 16,4 posto. Iduće godine dobit je bila otprilike ista. Rasli smo 29 posto, no troškovi su rasli više od 30 posto. Ako tako nastavimo, dobit bi mogla pasti na 9,4 posto, a tad ugostitelji ni turistički radnici ne mogu pratiti investicije, što će se odraziti na kvalitetu usluge i konkurentnost - upozorava Hrvoje Margan, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

Marže turističkih djelatnika posljednje su u lancu naplate, dodaje.

Upozorava i na rast komunalnih naknada te cijena usluga majstora.

- Imam restoran s 12 zaposlenih, sa stotinjak gostiju na dan. Na odvoz smeća i komunalne naknade plaćam 5000 eura godišnje. Možda se ministar naslonio na krivu adresu, možda bi trebalo reći trgovinama da smanje marže, jer je njihova dobit dvoznamenkasta. Ne znamo s kim ćemo to komunicirati, jer su sve djelatnosti vezane na nas udvostručile cijene - upozorava Margan.

Udruga Glas poduzetnika zatražila je od ministarstva informacije postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz sniženje cijena na poslovanje poduzetnika. U hotelijerskom sektoru ističu kako već od početka godine upozoravaju na zahtjevnu turističku sezonu.

- Ono što je pozitivno ove sezone su informacije o stanju rezervacija u hotelima, koje je na razini prošlogodišnjega. Što se tiče cijena, turističke kompanije su već uzele sve postojeće okolnosti u obzir - kaže Bernard Zenzerović, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske.

Cijene su formirane oprezno i promišljeno.

- Anketa koju su HUT i UPUHH napravili među najvećim domaćim turističkim kompanijama u ožujku pokazala je da ih više od polovine očekuje rast prihoda do tri posto, a još 40 posto rast prihoda između tri i šest posto. To znači da će 2026. biti već treća godina zaredom u kojoj će rast prihoda biti niži od rasta troškova - ističe.