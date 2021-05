Uh, za taj strašan događaj sam saznao na treningu, nisam ni znao što se dogodilo dok nisam čuo svoje suigrače kako pričaju o tome, kaže nam hrvatski nogometni reprezentativac, a danas član Rubin Kazana Filip Uremović (24).

U ruskom Kazanju danas se dogodila strašna tragedija, u jednoj tamošnjoj školi došlo je do pucnjave, preminulo je već više od 10 osoba, velik broj djece u dobi između 13 i 14 godina. Ruski mediji javljaju kako iza cijelog napada stoje dva tinejdžera od 17 i 19 godina...

- Kazanj je jako velik, ali prilično miran grad. Ova pucnjava nije dogodila blizu mjesta gdje živim, ali ovo je strašna tragedija. Kažem, mene je ta vijest zatekla na treningu, svi znamo što se dogodilo. Kažu kako je do sada već 15 ljudi umrlo, njih 30-ak se još bori za život, užasno. Sutra će ovdje u Kazanju biti i dan žalosti - priča nam Filip Uremović, pa nastavlja:

- A naravno da sada svi ovdje čitamo i pratimo što se događa u toj priči, to su sve mladi životi, strašne su to vijesti. Često sam znao čitati kako se ovakve stvari događaju u SAD-u, ali kada se nešto ovakvo dogodi u gradu u kojem vi živite onda nije lako. Ne znam ni sam što reći o tome. Vidio sam i te strašne snimke, kako djeca skaču s drugog kata kroz prozore, puno ih je i tu nastradalo.

Filip Uremović iz Kazanja, u koji je stigao 2018. godine, nosi samo lijepe uspomene...

- Ma ovo je veliki šok za cijeli grad, sve stanovnike ovdje. Kazanj je baš lijep i miran grad, tu se nikada ne događaju ovakve stvari. Jedan napadač je ubijen, drugi uhićen, pa i to su tinejdžeri, praktički još djeca. Da, naravno da me puno poznanika sada zove, pitaju što se to dogodilo, ne znam ni sam što bi im rekao. Velika, baš velika tragedija, nešto ovakvo se dogodi jednom u sto godina. Stvarno žalosna priča - završio je Uremović.

Podsjetimo, napadač na školu u ruskom Kazanju u kojem je poginulo najmanje 11 ljudi, a od toga sedmero učenika, je Ilnaz Renatovich Galjaviev (19). Mediji navode da osumnjičeni nije imao veze sa nastavnicima i učenicima. Prve informacije govorile su o dva napadača, ali na kraju su dužnosnici potvrdili da je pokolj napravio tinejdžer, 19-godišnji Ilnaz Renatovič Galjaviev, koji je navodno maturirao u toj školi. Njegov je otac rekao kako nije religiozan te da nije primijetio promjene u mladićevom ponašanju.

Galjiaviev je bio naoružan eksplozivom i automatskom puškom.

- Terorist je uhićen, ima 19 godina. Na njegovo ime je registrirano vatreno oružje. Ostali suučesnici nisu utvrđeni, istraga je u tijeku - rekao je Rustam Minnikhanov, guverner republike Tatarstan nakon posjeta školi, dodajući da je u školi vraćena sigurnost.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak uhićenja Galjavieva na kojem se vidi kako ga policija drži prikovanog za zemlju sa lisicama na rukama.

Galjiaviev je na aplikaciji Telegram, piše ruski portal Baza, nekoliko dana prije napada pokrenuo kanal te se proglasio Bogom.

Fotografirao se dvadesetak minuta prije napada noseći masku na kojoj piše "bog". Napisao je da će napasti školu, a onda ustrijeliti samog sebe. Njegov profil je u međuvremenu obrisan.