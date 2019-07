Uhićen Ćaleta, osumnjičen da je u Ukrajini ubio trudnu curu

Branimir Ćaleta (35), koji se sumnjiči da je 16. rujna 2013. u Ukrajini ubio svoju djevojku Annu Kitaevu, uhićen je na Rabu. Kako se neslužbeno doznaje u MUP-u, uhićen je temeljem potrage koju je za njim raspisala PU splitsko-dalmatinska, a za njim je bila raspisana i Interpolova tjeralica, piše Večernji list.

Njegova djevojka, Anna Kitaeva bila je u sedmom mjesecu trudnoće kada je mrtva nađena zamotana u plahtu ispod kreveta u hostelskoj sobi koju je koristio Ćaleta u središtu grada Dnjepropetrovska. Udarena je nekim tupim predmetom po glavi. Ćaleta je večer prije viđen s njom u društvu, a iz hostela je otišao odmah sljedeći dan te se vratio u Hrvatsku.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Navodno su ona i Ćaleta bili zaručeni. Ćaleta to niječe.

- Je, bio sam u Ukrajini, ali se nismo ništa dogovarali, slučajno smo se našli u gradu. Malo sam šetao i slučajno smo se našli u gradu. Bili smo u tom hostelu, malo smo pričali i ona je otišla. Nije išla sa mnom u moju sobu, a ja sam dan poslije išao u Donjeck - rekao je Ćaleta 2013. godine Slobodnoj. Na pitanje da je Anna nađena mrtva ispod kreveta u njegovoj sobi te kako je to moguće, Ćaleta je odgovorio:

Foto: Facebook/RNK Sladorana

- Ne znam, rekao sam vam da nije išla u sobu sa mnom. Ne znam što se to dogodilo, ozbiljna je to stvar.

Rekao je i da mu Anna nije rekla da je trudna.

- Ali znam da nije trudna sa mnom i to sigurno. Svi koji me poznaju znaju da ja to nisam napravio jer nisam takav čovjek. Nikad nisam imao problema sa zakonom. Rješavam ovu situaciju u dogovoru s odvjetnikom - rekao je tada Ćaleta.

Foto: Interpol

Njezina je obitelj pak novinarima kazala kako su uvjereni da ju je on ubio, a kao mogući motiv spominjali su ljubomoru jer Ćaleta nije bio otac njenog djeteta, što mu je ona, tvrdila je njena obitelj i rekla. Ćaleta i ona upoznali su se u Primoštenu 2012., a on je o njihovoj vezi svojevremeno objavljivao sretne postove po Facebooku.