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Uhićen je glavni tajnik Torcide: Evo za što ga policija tereti...

Piše Luka Safundžić,
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Uhićen je glavni tajnik Torcide: Evo za što ga policija tereti...
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Policija je uhitila glavnog tajnika Torcide...

Uhićen je Ivan Rinčić, glavni tajnik Torcide, doznaju 24sata. Podsjetimo policija je objavila da su proveli kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom (1997.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik 18. listopada 2026., s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara u svezi obavljanja njihovog posla,  na društvenoj mreži postavio kolaž njihovih fotografija te objavio tekst čiji sadržaj predstavlja izravnu prijetnju prema oštećenima - rekla je policija. 

Dodaju da je nakon dovršenog istraživanja predan pritvorskog nadzorniku dok je policija protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Split.

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Inače, Rinčić funkciju glavnog tajnika Torcide obavlja od 2023. kada je na tu funkciju izabran zajedno s predsjednikom Antom Stipetićem Rabom, koji se ranije predao policiji zbog sudjelovanja u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. 

Iste godine Rinčić je izabran i u Upravni odbor Našeg Hajduka, zajedno s članom Predsjedništva Torcide Lucasom Marinom Tomasom. Njih dvojica zamijenili su Antu Bakalića i Daniela Grbića.

Rinčić je više od dvije godine paralelno obnašao dužnosti glavnog tajnika Torcide i bio u Upravnom odboru Našeg Hajduka, prije nego je u lipnju 2025. na redovnoj izbornoj Skupštini dobio jednoglasnu razrješnicu zajedno s predsjednikom Dinom Markovićem, tajnikom Tomislavom Milardovićem te članovima Upravnog odbora Lucasom Marinom Tomasom i Miranom Sušcem.

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Treba reći i kako se Rinčić našao u fokusu javnosti početkom godine kada je 14 pripadnika Torcide uhićeno u Tuzli nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene zvezde u blizini tamošnje zračne luke. Kako su objavili portali u BiH, Rinčić je u vrijeme incidenta boravio u BiH.

Prema njihovim informacijama, Rinčić je u BiH ušao na Graničnom prijelazu Kamensko 23. siječnja u 19.35 sati, zatim je sljedećeg dana evidentiran u Bugojnu, a onda i u blizini Tuzlanskog aerodroma u 21.16 sati. Napad na navijače Zvezde dogodio se u 21.55 sati, a Rinčić nije bio među osobama koje su privedene, saslušane ili završile u pritvoru. Rinčić nije bio među članovima Torcide koje je policija prijavila zbog sudjelovanja u korteu.

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